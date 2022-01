KAART | Minder nieuwe coronagevallen in Oost-Nederland, wél veel besmettingen op Urk en in Hattem

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 4642 positieve tests geregistreerd in Oost-Nederland tussen gisterochtend en vanochtend. In IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland én in Flevoland ligt dat aantal lager dan een dag eerder. Op Urk gaat het hard met de besmettingen.

Het werkelijke aantal coronagevallen in Nederland ligt hoger. De computersystemen kunnen het hoge aantal positieve tests niet meer bijhouden. Tienduizenden mensen zijn wel positief getest, maar staan nog niet geregistreerd. In een dag tijd liep de landelijke achterstand op van 46.000 naar 60.000 gevallen.

Niettemin zijn in Noord- en Oost-Gelderland afgelopen 24 uur 2134 positieve tests gemeld. Dat zijn er bijna 300 meer dan een dag eerder. In de gemeente Hattem zijn, in verhouding tot het aantal inwoners, de meeste nieuwe besmettingen geregistreerd in de Stentor-regio. Daar kwamen afgelopen etmaal 43 coronagevallen bij: 352 per 100.000 inwoners. Het aantal positieve tests in Hattem de afgelopen zeven dagen komt daarmee op 335.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kleuren coronakaart De coronakaart is per 25 januari qua kleurstelling gewijzigd. Voorheen kleurden gemeenten bijvoorbeeld donkerrood vanaf 100 positieve tests per 100.000 inwoners. Vanaf nu is een gemeente donkerrood vanaf 500 positieve tests per 100.000 inwoners in één etmaal. Dat heeft alles te maken met de omikronvariant. Er zijn namelijk veel meer besmettingen dan voorheen. Met de oude indeling zouden vrijwel alle gemeenten elke dag rood kleuren op de kaart. Dat is niet zinvol aangezien de coronakaart er juist voor is om inzichtelijk te maken wat de verschillen zijn tussen de gemeenten. Dat werkt alleen wanneer de zwaarder getroffen gebieden een andere kleur hebben dan gemeenten met minder besmettingen.

Zwartewaterland

Ook in IJsselland zijn fors minder coronagevallen geregistreerd dan een dag eerder: 1246 afgelopen etmaal, bijna 500 minder. In absolute zin heeft Zwolle het grootste aandeel vandaag met 382 positieve tests. Niet zo wonderlijk aangezien de provinciehoofdstad de meeste inwoners heeft in de veiligheidsregio.

In relatieve zin scoort de gemeente Zwartewaterland het beroerdst. De 71 besmettingen daar komen neer op 311 coronagevallen per 100.000 inwoners.

In Olst-Wijhe werden de minste positieve tests geteld in IJsselland: 27 stuks. Raalte heeft, in verhouding tot het aantal inwoners, de beste papieren met 48 coronagevallen. Omgerekend zijn dat 127 besmettingen per 100.000 inwoners.

Fikse daling in Flevoland

In Flevoland is de daling van het aantal nieuwe coronagevallen ten opzichte van een dag eerder het grootst. Tussen gisterochtend en vanochtend zijn er 1262 positieve tests gemeld, dat waren er een dag eerder ruim 1000 meer. Die enorme daling is wel te verklaren: in het cijfer van gisteren zijn namelijk ook nog niet verwerkte coronagevallen van eerdere dagen te zijn meegenomen.

In de polder valt Urk in negatieve zin op. Daar testten 124 mensen positief: 340 per 100.000 inwoners. Het aantal coronagevallen over de afgelopen zeven dagen komt daarmee op 711 in het vissersdorp.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk

Er zijn 54.225 nieuwe coronagevallen geregistreerd in Nederland afgelopen etmaal. Dat is iets lager dan de circa 65.000 van maandag en zondag, maar het cijfer is vertekend doordat de computersystemen het hoge aantal positieve tests niet meer kunnen bijhouden.

Sinds het begin van de epidemie zijn nu meer dan 4 miljoen positieve tests geregistreerd bij het RIVM. De teller staat op 4.008.459. Daar zijn de 60.000 achterstallige meldingen nog niet in meegenomen. In iets meer dan een maand tijd zijn een miljoen besmettingen aan het licht gekomen. Nog nooit steeg het aantal positieve tests zo snel.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag voor de derde dag op rij licht toegenomen. Op de intensive cares blijft de bezetting met coronapatiënten dalen, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In totaal liggen in de ziekenhuizen nog 1163 mensen met corona. Dat zijn er 22 meer dan gisteren. Het zijn er echter nog altijd fors minder dan een maand geleden toen er rond de 2000 mensen met het coronavirus onder de leden lagen.

Op de ic’s liggen nog 252 coronapatiënten, 10 minder dan een dag eerder. Dat is het laagste aantal sinds begin november. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal toe met 32 tot 911.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.