KAART | Na 12 dagen weer meer dan 300 positieve tests, drie gemeenten donkeroranje

2 augustus 31 juli 2020: 37 graden, ‘tropisch warm’. 31 juli 2021: misschien krap aan twintig graden met keiharde neerslag, het einde van de maand van de overstromingen in Limburg. Het geklaag over de Nederlandse zomer die maar niet op gang wil komen, is volop te horen. Het buitenland kampt juist met andere problemen: hittegolven in Zuidoost-Europa, bosbranden in Turkije. Wat zijn de vooruitzichten voor augustus?