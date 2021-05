KAART | Na daling laait virus ineens weer op in regio: vooral Veluwe valt op

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe positieve coronatests in Oost-Nederland is na de flinke daling van gisteren weer gestegen. In alle drie de veiligheidsregio’s (Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland en Flevoland) namen de besmettingscijfers toe. Vooral de Veluwe valt op.

In totaal kregen tussen woensdagochtend en donderdagochtend 467 mensen uit Oost-Nederland een positieve testuitslag, ruim tachtig meer dan een etmaal eerder. Meer dan de helft daarvan (242) is afkomstig uit Noord- en Oost-Gelderland. Dit is ook terug te zien in de coronakaart, waar liefst tien Gelderse gemeenten donkeroranje (de een-na-hoogste signaalwaarde) gekleurd zijn.

Ook in Flevoland (85) en IJsselland (140) waren de cijfers hoger dan die van gisteren. Wel zijn er in laatstgenoemde veiligheidsregio twee gemeenten die in positieve zin opvallen: in Zwartewaterland en Olst-Wijhe werd de afgelopen 24 uur slechts één nieuwe besmetting geregistreerd. De regionale koploper is, gebaseerd op het aantal coronagevallen per 100.000 inwoners, Ommen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Weekgemiddelde blijft dalen

In het hele land lagen de besmettingscijfers van vandaag ook iets hoger. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) registreerde 4688 positieve testen. Dat zijn er 103 meer dan gisteren. Wel is het weekgemiddelde van 4567 nieuwe coronagevallen per dag het laagste aantal sinds 9 maart. Ook is dat gemiddelde voor de elfde dag op rij gedaald.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Forse daling in ziekenhuizen zet door

De dalende coronacijfers zijn tevens terug te zien in de ziekenhuizen. Daar nam het aantal patiënten wederom af. Momenteel liggen er 1899 mensen vanwege Covid-19 in de ziekenhuizen, het laagste aantal sinds 13 maart. In de afgelopen drie weken zijn er zelfs meer dan 800 bedden vrijgekomen.

Deze daling komt doordat er al weken steeds minder mensen worden opgenomen. In het afgelopen etmaal belandden 159 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 21 op een intensive care. Dat is het laagste aantal sinds eind februari.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.