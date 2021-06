KAART | Nauwelijks nog oranje in deze regio (en in dit geval is dat gunstig)

CHECK JOUW GEMEENTEVoor veel mensen is grijs worden een doembeeld. Op de coronakaart is het juist reden voor hosanna. En op dit moment kleurt deze regio bijna volledig grijs.

Dinsdagmiddag waren er nog maar vier (licht)oranje gemeenten: Brummen, Ermelo, Dalfsen en Nunspeet. Dat wil zeggen dat daar meer dan zeven besmettingen per 100.000 inwoners zijn. Nunspeet komt met 14,4 als slechtste uit de bus. Al valt dat in exacte zin ook alleszins mee: want dat komt in totaal neer op slechts vier besmettingen.

Geen ic-opnames

Het beeld dat we in dit deel van het land zien, strookt met de rest van Nederland. Er hoefde in de afgelopen 24 uur zelfs geen enkele coronapatiënt te worden opgenomen op een intensive care. Dit is voor het eerst in bijna een jaar.

De verpleegafdelingen namen in totaal twaalf nieuwe mensen op vanwege Covid-19. In de afgelopen week zijn 113 nieuwe coronapatiënten in een ziekenhuis opgenomen. Ook dat is het laagste aantal in de LCPS-gegevens. Ter vergelijking: ongeveer een maand geleden waren er zo’n 113 nieuwe opnames per dag. Nu is dat aantal dus in een gehele week opgenomen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.