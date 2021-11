KAART | Negatief record in Gelderland op haar na gebroken, slechts zes gemeenten niet rood in de regio

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 1363 mensen positief getest in de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 44 meer dan een etmaal eerder. In de Stentor-regio hebben maar zes gemeenten niet de zorgelijke rode kleur op de coronakaart.

In Noord- en Oost-Gelderland zijn zowel in absolute als in relatieve zin de meeste positieve tests geregistreerd in de Stentor-regio: 699 in totaal, omgerekend 84 per 100.000 inwoners. Alleen op 20 december werden in één etmaal meer coronagevallen geteld (715). De negatieve trend is al zes dagen aan de gang: het is in die periode in Noord- en Oost-Gelderland opgelopen vanaf 381. Als die lijn doorzet, wordt het dagrecord morgen verbroken.

De gemeenten Oldebroek in Elburg scoren relatief het slechts met 152 en en 137 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. In absolute zin gaat om 36 en 32 coronagevallen. Ook in Nunspeet (28) en Ermelo (27) ligt het relatieve aantal met 100 positieve tests per 100.000 inwoners hoog.

Apeldoorn

In Apeldoorn werden, net als een dag eerder, meer dan 100 mensen positief getest. Een etmaal geleden waren het er 123, afgelopen 24 uur bleken 111 Apeldoorners besmet. Omgerekend zijn het er 67 per 100.000 inwoners: dat aantal is - ten opzichte van de omringende gemeenten - laag.

Alleen de gemeenten Brummen, Voorst en Lochem kleuren in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland niet rood. Brummen springt in het oog met slechts drie besmettingen. Dat zijn er 14 per 100.000 inwoners: veruit de beste ‘score’ in de Stentor-regio.

Kleine verschillen

In IJsselland testten 378 mensen positief, het verschil met een dag eerder is klein (22). Zwartewaterland heeft in dit gebied relatief de meeste nieuwe besmettingen: 101 per 100.000 inwoners, 23 in totaal.

De Hanzesteden Kampen (79), Zwolle (75) en Deventer (75) ontlopen elkaar nauwelijks als het gaat om het aantal positieve tests per 100.000 inwoners. In absolute zin werden - logischerwijs - in Zwolle de meeste coronagevallen geregistreerd: 97. In Deventer waren het 76 en in Kampen 43.

Het lichtpuntje in de duisternis hier is de gemeente Olst-Wijhe. Daar testten 7 mensen positief: 38 per 100.000 inwoners.

Flevoland

Een positieve vermelding is er ook voor veiligheidsregio Flevoland. Voor de tweede dag op rij nam het aantal nieuwe besmettingen af. Zaterdag werden er 351 positieve tests geteld, gisteren 309 en afgelopen etmaal 286. Urk scoort het beroerdst in Flevoland én in de rest van de Stentor-regio: 188 per 100.000 inwoners, 40 in totaal. In hoofdstad Lelystad testten 64 mensen positief: 80 per 100.000 inwoners.

Landelijk beeld

In totaal zijn er in Nederland 11.848 positieve coronatests geregistreerd afgelopen etmaal. Dat is het op één na hoogste aantal dit jaar. Het gemiddelde is nu boven het niveau van de vierde golf in juli uitgekomen. Alleen de piek van de tweede golf in december vorig jaar lag nog net iets hoger.

Sinds het begin van de corona-epidemie in Nederland zijn er maar vijf dagen geweest met nog meer positieve tests dan maandag. Dat zijn afgelopen zaterdag, toen er ongeveer 12.000 nieuwe gevallen waren, en op vier dagen in december vorig jaar. Het dagrecord staat sinds 20 december. Toen testten 12.997 mensen positief.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 73.209 bevestigde besmettingen. Dat komt neer op gemiddeld 10.458 nieuwe gevallen per dag. Op het hoogtepunt van de vierde golf, in de week tot aan 19 juli, waren er gemiddeld 10.084 positieve tests per dag.

Als het aantal nieuwe gevallen in het huidige tempo blijft stijgen, sneuvelt eind deze week het absolute record. In de week voor 22 december waren er 82.099 positieve tests, gemiddeld 11.728 per dag.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag gestegen tot 1573, bijna een verdubbeling vergeleken met twee weken geleden. Afgelopen etmaal kwamen er 83 coronapatiënten bij, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Precies één jaar geleden lagen er 2295 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Bij het huidige oplopende tempo kan dat niveau binnen enkele weken weer bereikt zijn.

Volgens het LCPS liggen er nu 1247 mensen op een verpleegafdeling die worden behandeld vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 62 meer dan zondag. Op de intensive cares nam het aantal coronapatiënten toe met 21 tot 326.

In de afgelopen 24 uur werden er 153 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 35 nieuwe patiënten opgenomen.

