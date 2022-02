KAART | Nijkerk weer gemeente met relatief minste aantal nieuwe besmettingen, Urk de meeste

CHECK JOUW GEMEENTEIn Nijkerk is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners het laagste van de regio. En dat is deze week niet voor het eerst. In Flevoland daarentegen slaat de kaart vandaag weer rood uit, wat duidt op een hoog aantal positieve coronatests.

Het totale aantal nieuwe besmettingen in de regio ligt over de afgelopen 24 uur een stuk lager dan in het begin van de week. Dat komt vooral doordat er in de regio’s IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland minder positieve tests gemeld zijn. In laatstgenoemde daalde het van 4591 naar 2893 in het voorbije etmaal, in IJsselland ging het van 3512 naar 2411.

In Flevoland neemt het aantal wel weer toe. Met 3538 positieve tests over de afgelopen 24 uur komt de provincie in de buurt van het dagrecord van afgelopen maandag (3714). Gisteren waren het er 2502. De schommelingen hebben mogelijk te maken met de achterstand van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat nog ruim 100.000 positieve tests moet registreren.

Nijkerk

Relatief ligt het aantal nieuwe besmettingen vandaag het laagst in de gemeente Nijkerk, met 181,2 besmettingen per 100.000 inwoners. Samen met Lochem is Nijkerk daarmee de enige gemeente in de regio die onder de 200 blijft. Maandag was Nijkerk ook al een van de twee gemeentes in de regio waar het aantal besmettingen relatief laag lag.

Urk registreerde het afgelopen etmaal relatief de meeste nieuwe besmettingen: 1323,8 per 100.000 inwoners. Het is de enige gemeente in de regio die vandaag boven de 1000 uitkomt. Het komt neer op 281 mensen die een positieve testuitslag kregen. Ook in de rest van Flevoland ligt het aantal nieuwe besmettingen hoog.

Landelijk

In heel Nederland kwamen er het afgelopen etmaal 67.045 positieve tests bij. Dat is lager dan de dagen ervoor, maar het gemiddelde blijft wel stijgen. In de Nederlandse ziekenhuizen worden momenteel 1372 mensen verzorgd die corona hebben, 29 meer dan dinsdag. Ook op de intensive cares steeg het aantal coronapatiënten licht: met 9 tot 215.

Dat de ziekenhuiscijfers oplopen, komt door de razendsnelle verspreiding van de omikronvariant. Volgens een aantal ziekenhuizen worden steeds vaker mensen opgenomen die wel corona hebben, maar die niet vanwege die besmetting in het ziekenhuis zijn opgenomen. Het percentage zou liggen tussen de 30 en 50 procent.