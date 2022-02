KAART | Noord- en Oost-Gelderland noteert flinke daling besmettingen, Heerde negatieve uitschieter

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland daalt verder. In deze regio zijn het er vandaag ruim 700 minder dan gisteren. Vooral in de regio Noord- en Oost-Gelderland is sprake van een flinke daling, al blijft de gemeente Heerde een negatieve uitschieter.

In heel Oost-Nederland komen er vandaag 6395 nieuwe positieve coronatests bij. Dat zijn er 768 minder vergeleken met maandag. De grootste daling is te zien in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Werden daar gisteren nog 3981 nieuwe besmettingen vastgesteld, vandaag zijn dat er 3058. Een verschil van 923.

In de veiligheidsregio IJsselland zijn er 2122 nieuwe positieve tests gemeld, iets minder dan maandag. In Flevoland zijn dat er 1215, dat is een stijging vergeleken met gisteren.

Heerde springt eruit

Op de coronakaart met het aantal besmettingen per 100.000 inwoners kleuren er vier gemeenten donkerrood, net zoveel als gisteren. Dat betekent dat er daar meer dan 500 besmettingen per 100.000 inwoners zijn. Uitschieter is Heerde met 703 positieve tests per 100.000 inwoners. In absoluut aantal gaat het hier om 132 nieuwe besmettingen.

Ook Zeewolde kleurt net als gisteren donkerrood, door 594,4 positieve tests per 100.000 inwoners. Het gaat hier om 136 nieuwe gevallen. Maandag kleurden ook Harderwijk en Epe donkerrood, maar dat is nu niet meer het geval. Wel krijgen Ommen en Rijssen-Holten de meest felle kleur op de coronakaart met respectievelijk 524,7 en 505,2 positieve tests per 100.000 inwoners.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Er zijn drie gemeenten in de regio waar het aantal besmettingen onder de 300 per 100.000 inwoners ligt. Twee daarvan vinden we in Flevoland, namelijk Noordoostpolder (265,6) en Urk (207,3). In Staphorst gaat het om 289,7 positieve tests per 100.000 inwoners. In absolute zin noteert Noordoostpolder 191 nieuwe besmettingen, Staphorst 50 en Urk 44.

Landelijk beeld

In heel Nederland kwamen er afgelopen etmaal 53.548 nieuwe coronabesmettingen bij. Dat zijn er ruim 1500 minder dan maandag. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 493.055 positieve testuitslagen. Dat komt neer op gemiddeld 70.436 nieuwe gevallen per dag. Dit aantal is sinds zaterdag gestaag aan het dalen.

In Amsterdam werden afgelopen etmaal verreweg de meeste nieuwe besmettingen gemeld, namelijk 2364. Utrecht volgde met 1721 positieve tests. Ook in Rotterdam (1579), Den Haag (1095) en Amersfoort (953) kregen veel mensen een positieve testuitslag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ziekenhuissituatie en sterfgevallen

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag weer toegenomen, met 102 tot 1656. Het is de derde dag op rij dat er sprake is van een stijging, blijkt uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensive cares liggen nu 181 coronapatiënten, dat aantal is gelijk aan maandag.

Het RIVM meldt twaalf nieuwe sterfgevallen. Een daarvan komt uit de regio Noord- en Oost-Gelderland. Het betekent niet dat deze mensen daadwerkelijk afgelopen etmaal zijn overleden. Gisteren registreerde het RIVM zes mensen die aan de gevolgen van een coronabesmetting zijn overleden.

Weekcijfers

Op dinsdag maakt het RIVM altijd weekcijfers over corona bekend. In de afgelopen zeven dagen zijn 493.055 positieve tests geregistreerd. Dat is het laagste aantal in drie weken en de eerste daling sinds december. Minder mensen gaan naar de GGD om zich te laten testen. De locaties voerden in de afgelopen week 833.000 tests uit, tegen bijna een miljoen in de week ervoor en iets meer dan een miljoen nog een week eerder. Ruim 57 procent van alle testen was positief, en ook dat is een daling.

Het aantal ziekenhuisopnames daalde ook. In de afgelopen week zijn 1149 mensen in een ziekenhuis opgenomen met covid-19. Een week eerder waren er (na correctie) 1393 opnames. Van de 1149 opgenomen mensen kwamen 88 op een intensive care te liggen, tegen 122 een week eerder.

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg wel. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht dat 78 mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Dat is het hoogste weekcijfer sinds begin januari.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.