KAART | Noord- en Oost Gelderland ziet positieve tests toenemen, maar blijft onder weekgemiddelde

CHECK JOUW GEMEENTEIn Flevoland neemt het aantal mensen die bij de GGD positief op corona testte af. Waren het er zondag nog 1043 een etmaal later komt de stand op 748. In de veiligheidsregio IJsselland en de Noord- en Oost Gelderland is een ander beeld te zien: Daar nam het aantal besmettingen juist toe.

Het is een beetje de vraag wat de dagcijfers waard zijn in deze stormachtige periode. Een aantal testlocaties sloot de afgelopen dagen, in verband met de harde wind, enige tijd de deuren. Het is dus daarmee goed mogelijk dat de cijfers vertekenen. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn er landelijk 36.038 positieve coronatests geregistreerd. Voor een maandag is dat het laagste aantal in zes weken tijd.

In de meest recente cijfers van de regio Oost-Nederland is Harderwijk de gemeente waar relatief gezien de meeste mensen een positief testresultaat kregen. Het gaat om, omgerekend naar 100.000 inwoners, 429. In Urk, de gemeente met het minst aantal nieuwe besmettingen, kwam de teller op 176.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland ziet de besmettingen oplopen. Kwamen er zondag 2071 positieve testen naar buiten, vandaag zijn het er 2780. Dat is nog wel onder het weekgemiddelde van 2806. Ook in IJsselland liepen de cijfers op: van 1123 naar 1547. Dat is ruim 300 minder dan het het weekgemiddelde van 1855.

Onder gemiddelde

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen zeven dagen landelijk 328.988 meldingen van bevestigde besmettingen. Dat komt neer op gemiddeld 46.988 positieve tests per dag. Dat is het laagste niveau sinds 23 januari, bijna een maand geleden. Het gemiddelde daalt voor de negende dag op rij. Ook in Oost Nederland valt op dat de dagcijfers van de drie veiligheidsregio's onder het weekgemiddelde liggen.

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag bericht dat zeven mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Het gaat om inwoners van de gemeenten Zwolle, Haarlem, Haarlemmermeer, Zutphen, Weert, Lelystad en Renkum. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is overleden door de infectie.

