KAART | Noordelijk Flevoland en regio Deventer zijn coronahaarden, ook West-Veluwe kent zorgelijke tijden

Voor het eerst in de afgelopen dagen meldt het RIVM op 8 december een landelijke daling van het aantal positief geteste mensen ten opzichte van een dag eerder. Maar er is nog geen reden tot juichen, want de cijfers van dinsdag laten vaker een daling zien. In deze regio is de gemeente Rijssen-Holten nu het donkerst gekleurd op de coronakaart, met 107 besmettingen op 100.000 inwoners.

Landelijk werden 6.187 mensen positief getest op corona en dat is een daling van 932 gevallen. De daling is ook te zien in de regionale cijfers.

De afgelopen dagen was een uitbraak van corona te zien in de regio rond Deventer. Ook op 8 december tellen Raalte (24) en Rijssen-Holten (41) nog veel positief geteste mensen, maar Deventer (23) laat een opmerkelijke daling zien, 83 meldingen minder dan een dag eerder.

Wie naar de kaart van Oost-Nederland kijkt telt zes gemeenten die nog donkerrood kleuren. Naast Raalte en Rijssen-Holten zijn dat Bronckhorst (24 gevallen), Noordoostpolder (28), Dronten (25) en Urk (18).

Twee gemeenten in Oost-Nederland kleuren grijs op de coronakaart. In Heerde zijn op 6 december nul nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, terwijl ook de afgelopen dagen het aantal besmettingen heel laag lag. In Olst-Wijhe werd 1 besmetting vastgesteld.

Weekcijfers: Urk veruit het hoogst

De coronacijfers over de afgelopen twee weken zijn in onze regio behoorlijk gestegen. Vorige week stond de teller op 4.593 besmettingen in de twee weken ervoor, deze week zijn dat er 5.837.

Urk blijkt ook als je naar de weekcijfers kijkt opnieuw het grootste zorgenkindje van onze regio. De gemeente scoort met 1.698 besmettingen per 100.000 inwoners diep donkerrood en staat landelijk ver bovenaan in de lijst met de meeste besmettingen. Het hele noordelijke deel van Flevoland is een haard van besmettingen in de afgelopen periode: Noordoostpolder is de op-één-na hoogst scorende gemeente, met 704 besmettingen op 100.000 inwoners. Ook Dronten kleurt zwaar rood.

Twee andere regio’s vallen op met relatief veel besmettingen in de afgelopen twee weken: Deventer-Raalte-Rijssen-Holten en de West-Veluwe in de hoek Nijkerk-Putten-Ermelo-Harderwijk-Elburg.

Afnames

Twee gemeenten in deze regio kleuren relatief licht op de langetermijncoronakaart: het zijn Heerde en Ommen. Vooral Heerde is daarin opvallend, omdat tijdens de eerste coronagolf dit dorp juist extreem zwaar werd getroffen.

Er wordt veel meer getest

Het aantal afgenomen tests blijft stijgen, in totaal werden in de afgelopen week 320.207 mensen getest, van wie 11,6 procent positief testte. Een week eerder werden 259.377 mensen getest. In de laatste week is het percentage positief geteste mensen gestegen van 11,1 naar 11,6.

Door het toenemend aantal tests, groeit ook het totaal aantal positief geteste mensen. Het aantal stijgt veel harder dan in de eerste coronagolf, toen er nog relatief weinig werd getest. Op dit moment zijn 570.437 mensen in Nederland sinds begin maart positief getest op corona. Een week eerder waren dat er 527.523.

Er zijn nu 9.975 in totaal mensen overleden in Nederland aan corona. In de eerste coronagolf stierven ruim 6.000 mensen, tijdens de tweede coronagolf tot nu toe iets minder dan 4.000 mensen.