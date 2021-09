KAART | Nunspeet enige rode stip in Nederland, vier gemeenten zonder positieve tests

CHECK JOUW GEMEENTENunspeet is de enige gemeente in Nederland die rood kleurt op de coronakaart. Dat gebeurt wanneer er meer dan 55 besmettingen per 100.000 inwoners zijn geregistreerd in het afgelopen etmaal. Het is al de achtste dag op rij dat Nunspeet rood is.

In die periode kwamen er in Nunspeet 192 positieve coronagevallen aan het licht. Die gemeente stond afgelopen week sowieso in de belangstelling toen bleek dat burgemeester Breunis van de Weerd niet is gevaccineerd terwijl hij zijn inwoners daar wél toe opriep in een emotionele brief.

Toename

In bijna de helft van de gemeenten in de Stentor-regio neemt het aantal nieuwe besmettingen toe ten opzichte van gisteren. Opvallend is de stijging in Apeldoorn. Gisteren werden daar slechts 8 positieve tests gemeld, vandaag zijn het er 36. Dat is flink boven het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen in Apeldoorn: 23.

Het aantal positief geteste mensen verdubbelt in Oldebroek, Olst-Wijhe en op Urk. Hardenberg toont eveneens meer besmettingen, daar stijgt het gehalte positieve testuitslagen met 70 procent. In Elburg en Raalte verdrievoudigt het aantal coronapatiënten.

Nul besmettingen

Er is ook goed nieuws: in 13 gemeenten, waaronder Staphorst, Epe en Putten daalt het aantal positieve coronatestuitslagen. Enkele gemeenten melden zelfs geen nieuwe besmettingen.



In Heerde, Ommen, Meppel en Lochem is vandaag niemand positief getest op COVID-19. De infectiecijfers blijven gelijk in Zeewolde, Ermelo en Nijkerk.

Landelijke trends

Afgelopen etmaal zijn er landelijk 2.501 mensen positief getest op het coronavirus. Dat is lager dan het gemiddelde van de afgelopen week. Het reproductiegetal ligt momenteel op 0,98 en dat is iets lager dan twee weken geleden. De Deltavariant is nog steeds dominant: maar liefst 99,7 procent van de positief geteste Nederlanders heeft deze variant onder de leden.

Ziekenhuiscijfers

De ziekenhuisopnames door een corona-infectie nemen toe. Op maandag (6 september) werden 94 nieuwe opnames gemeld. Dat is een stijging van bijna 60 procent ten opzichte van het weekgemiddelde (59).

Op de intensive care is een lichte toename van coronapatiënten zichtbaar, van 13 naar 14.

Het aantal mensen dat stierf als gevolg van COVID-19 nam toe met 5. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven. Het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval als gevolg van een coronabesmetting is geregistreerd.

Weekcijfers

Op dinsdag maakt het RIVM ook de weekcijfers bekend per veiligheidsregio. In IJsselland is het verschil klein ten opzichte van vorige week. Het aantal nieuwe besmettingen nam daar iets toe, van 498 naar 553. Dat zijn er 103 per 100.000 inwoners. Ook in Noord- en Oost-Gelderland tekende zich een lichte stijging af. Van 637 naar 750 deze week (90 per 100.000 inwoners).

In Flevoland was de trend wél gunstig. In deze regio lag het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners weken aanzienlijk hoger dan in IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland. Dat is inmiddels niet meer het geval. In Flevoland kwamen de afgelopen zeven dagen 448 coronagevallen aan het licht. Dat zijn er 102.8 per 100.000 inwoners en dus net iets minder dan in IJsselland.

