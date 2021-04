KAART | Nunspeet negatieve uitschieter met corona, aantal besmettingen in IJsselland daalt sterk

In Noord- en Oost Gelderland kwamen er 20 besmettingen bij. Nunspeet kleurt donkerrood en is de negatieve koploper in deze regio: per 100.000 inwoners noteert deze gemeente 86,2 positieve tests (in absolute zin dus). Het gaat om 24 mensen. Ook in Elburg, Harderwijk en Oldebroek en, in de oostelijke hoek, Lochem en Berkelland gaat het niet goed. In Apeldoorn testten 45 inwoners positief, tegenover 56 een dag eerder. In deze gemeente is een dalende lijn te zien.