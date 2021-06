KAART | Onze regio niet terug naar compleet grijs, maar zorgen zijn marginaal

CHECK JOUW GEMEENTEVooralsnog blijft donderdag 24 juni de enige dag dat de coronakaart van onze regio compleet grijs kleurde. Wie vandaag naar de meest recente cijfers kijkt ziet dat Putten, Ommen, Elburg en Nunspeet licht verkleuren. In Hattem zijn de zorgen relatief het grootst, maar met 16,4 nieuwe positief geteste mensen per 100.000 inwoners is er geen reden tot paniek.

Uit de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat veiligheidsregio Flevoland tussen vrijdag- en zaterdagochtend het beste jongetje van de klas is. De dalende lijn van de afgelopen dagen werd verder doorgetrokken. Donderdag waren er 8 positieve testen, gisteren waren het er 6 en vandaag kwam de teller op 2 uit. In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland daalde het aantal nieuwe besmettingen van 23 naar 19. Ook in IJsselland is sprake van een lichte daling: van 15 naar 14.

Mijlpaal

De coronakaart van donderdag betekende een mijlpaal voor de regio, want voor het eerst kleurde deze volledig grijs. Het was het teken dat er in alle gemeenten amper nieuwe positieve tests waren geregistreerd. In het laatste etmaal noteerde het overgrote deel van de gemeenten in Oost-Nederland geen nieuwe besmettingen, zo werd vandaag bekend.

Geen doden

Landelijk bezien was het afgelopen etmaal historisch, want er werden geen coronadoden gemeld. Dat is voor het eerst sinds 7 september. Er kwamen tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 569 meldingen binnen van nieuwe coronabesmettingen. Dat is minder dan het weekgemiddelde van 655 coronagevallen.

Op vrijdagen en zaterdagen worden doorgaans de meeste coronagevallen binnen een week ontdekt. Vorige week vrijdag meldde het RIVM bijna 900 positieve tests, de vrijdag ervoor bijna 1400 en nog een vrijdag eerder bijna 2400.

