KAART | Ook in Oost-Nederland schieten besmettingen door het dak, coronakaart kleurt donkerrood

CHECK JOUW GEMEENTEOost-Nederland kleurt vandaag donkerrood op de coronakaart. Er werden het afgelopen etmaal 2806 nieuwe besmettingen gemeld, ruim 700 meer dan gisteren. Vooral de regio Flevoland beleeft een sterke stijging: het aantal coronagevallen is bijna verdubbeld. De besmettingsexplosie leidt in Oost-Nederland vooralsnog niet tot een sterke toename van de ziekenhuisopnames.

In alle drie de regio’s in Oost-Nederland grijpt het coronavirus om zich heen. Flevoland is vandaag de grootste stijger. In deze regio werden de afgelopen 24 uur 860 nieuwe besmettingen gemeld, gisteren waren dat er nog 460. Met 1221 nieuwe gevallen knalt Noord- en Oost-Gelderland voor de eerste keer sinds begin december over de duizendgrens heen. In de regio IJsselland bleef het aantal nieuwe besmettingen min of meer gelijk: van 723 naar 725.

Vrijwel geheel Oost-Nederland kleurt vandaag donkerrood. De gemeenten Lelystad, Berkelland en Dronten zijn de grootste uitschieters. In Lelystad werden 246,8 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld, wat in absolute aantallen neerkomt op 197 mensen. Maar ook Berkelland (228,1 absoluut 100) en Dronten (197,6, absoluut 83) springen er dus uit in negatieve zin. Urk is de enige positieve uitzondering in Oost-Nederland. In deze gemeente werden slechts 12 gevallen gemeld, of 56,5 positieve tests per 100.000 inwoners.

Er is nog geen sprake van een sterke toename van de ziekenhuisopnames. In Oost-Nederland werd gisteren 1 persoon in opgenomen, in de regio IJsselland. Er werden twee sterfgevallen gemeld, beiden in Noord- en Oost-Gelderland.

Landelijk record

Ook landelijk schiet het aantal coronagevallen omhoog. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 34.954 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd, met afstand het hoogste dagcijfer ooit. Het is überhaupt de eerste keer dat er in een dag tijd meer dan 25.000 nieuwe gevallen zijn gemeld.

Op donderdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ongeveer 24.700 positieve tests. Dat is het oude record, maar het cijfer viel toen lager uit door een storing. Niet alle bevestigde besmettingen waren goed geregistreerd. Daardoor was al bekend dat het cijfer van vrijdag hoger zou uitvallen.

De snelle stijging werd al verwacht. De omikronvariant komt nu het meest voor in Nederland en heeft de deltavariant verdrongen. De nieuwe versie van het virus is besmettelijker, maar mensen worden er mogelijk minder ziek van. Toch zou de nieuwe golf over een paar weken ook kunnen leiden tot meer ziekenhuisopnames.

Amsterdam

In Amsterdam zijn 3683 positieve tests genoteerd. Nog nooit had een gemeente in één dag tijd zo veel nieuwe gevallen. Rotterdam telt 2416 bevestigde besmettingen en Utrecht 962. Daarna volgen Groningen (848) en Den Haag (727). Ameland en Schiermonnikoog sluiten de rij met twee positieve tests. Geen enkele gemeente bleef in de afgelopen dag coronavrij.

Vandaag zijn er dus 10.282 meer nieuwe besmettingen vastgesteld dan gisteren. Gisteren nam het aantal ook toe, met 124.

Afgelopen week zijn er in totaal 150.409 besmettingen geregistreerd, 864,4 per 100.000 inwoners. Gemiddeld werden er afgelopen week 21.487 besmettingen vastgesteld. De week daarvoor waren dat er nog 13.177. Op dezelfde dag vorige week waren er 16702 besmettingen, 18252 minder dan vandaag.

Ziekenhuisopnames

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen blijft nog steeds afnemen. Het aantal mensen met Covid-19 dat een ziekenhuisbed bezet houdt daalde met 25 ten opzichte van een etmaal geleden. Er liggen momenteel nog 1516 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van hen worden er 409 verzorgd op een intensive care (ic), een afname van 10 patiënten in vergelijking met donderdag. Er werden afgelopen 24 uur 16 nieuwe mensen met ernstige Covid-19 op een ic opgenomen, maar doordat er meer patiënten overleden of de afdelingen mochten verlaten, nam de bezetting op de ic’s toch af.

Op de verpleegafdelingen liggen nog 1107 coronapatiënten, 15 minder dan donderdag. Er werden 115 nieuwe Covid-19-patiënten opgenomen, maar de bezetting nam evengoed af omdat nog meer mensen de afdelingen mochten verlaten.

