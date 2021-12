KAART | Oost-Nederland duikt onder weekgemiddelde met aanzienlijk minder nieuwe besmettingen dan gisteren

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronabesmettingen dat in de afgelopen 24 uur in Oost-Nederland is vastgesteld ligt aanzienlijk lager dan gisteren. In het afgelopen etmaal zijn er in deze regio 1577 nieuwe besmettingen vastgesteld, gisteren waren dit er 1889.

De coronakaart kleurt weer duidelijk oranje in plaats van het donkerrood dat de afgelopen dagen vooral de boventoon voerde. In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werden 704 mensen positief getest op het coronavirus, in IJsselland zijn dit er 450 en in de provincie Flevoland werden 423 coronagevallen gemeld. Gisteren lag het totaal aan nieuwe besmettingen met 1889 hoger dan het weekgemiddelde van 1803.

In de veiligheidsregio’s IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland en in de provincie Flevoland valt het aantal nieuwe coronagevallen beduidend lager uit dan het weekgemiddelde.

Zutphen noteert meeste nieuwe besmettingen

In het afgelopen etmaal werden de meeste nieuwe besmettingen vastgesteld in Zutphen (149,7 positieve tests per 100.000 inwoners), Zeewolde (139,9) en Steenwijkerland (130,8). In Zutphen gaat dit in absolute aantallen om 72 nieuwe coronabesmettingen. Gisteren sprong vooral Zeewolde eruit met 34 nieuwe besmettingen, vandaag werden er in Zeewolde in absolute aantallen 32 nieuwe coronagevallen gemeld.

Voor de gemeentes waar de minste nieuwe coronabesmettingen zijn vastgesteld valt met name Urk op. Het vissersdorp was enkele weken terug nog een ware brandhaard, vandaag zijn er op Urk 37,7 positieve tests per 100.000 inwoners afgenomen, dit komt neer op 8 besmettingen. Urk vormt samen met Hattem en Ommen de top drie van gemeentes met de minste nieuwe coronagevallen. In Hattem zijn 4 nieuwe besmettingen gemeld, 32,7 positieve tests per 100.000 inwoners. In Ommen is eveneens bij 4 mensen het coronavirus vastgesteld, hier komt dit neer op 21,9 positieve tests.

Landelijk

Ook in de rest van Nederland valt het aantal nieuwe coronabesmettingen lager uit dan de afgelopen dagen. In de afgelopen 24 uur zijn er 16.671 mensen positief getest. Het aantal nieuwe gevallen ligt lager dan het weekgemiddelde van 18.404, gisteren werden er 17.828 besmettingen genoteerd.

Op dit moment liggen er 2.762 coronapatiënten in de ziekenhuizen, waarvan 642 op de intensive care. Het aantal personen op de reguliere afdelingen is in de afgelopen 24 uur met 11 toegenomen. Op de intensive care liggen 8 coronapatiënten meer dan gisteren.

In de afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 39 mensen overleden aan de gevolgen van Covid19. Gisteren werden er 70 sterfgevallen gemeld. Sinds het begin van de coronacrisis zijn 20.112 mensen aan het coronavirus bezweken.

