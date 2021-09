KAART | Oost-Nederland gaat mee in landelijke daling positieve tests, Lelystad blijft hoog scoren

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal positieve testuitslagen in regio's van De Stentor blijft dalen. Daarmee gaat Oost-Nederland mee in het landelijke beeld. In Flevoland valt Lelystad nog op met relatief veel besmettingen, maar veel oostelijke gemeenten blijven ook op nul besmettingen staan.

In totaal tellen de drie veiligheidsregio’s van Oost-Nederland op deze zondag 129 positieve testuitslagen, relatief gelijkelijk verdeeld over elke regio. Gisteren was dat aantal nog 156; ook in elke afzonderlijke regio daalde het aantal meldingen van positieve testen.

Flevoland

Flevoland noteerde de grootste daling van zaterdag naar zondag: waren het er gisteren nog 42, vandaag werden er 60 positieve test uitslagen gemeld. Het aantal van 42 ligt ook een stuk onder het zevendaags gemiddelde (57). De kritieke signaalwaarde van 7 besmettingen per 100.000 inwoners komt voor Flevoland ook in zicht: was dat de afgelopen zeven dagen nog 13,2, vandaag staat dat cijfer op 9,8.

Lelystad schoot gisteren qua besmettingen omhoog en blijft de opvallende gemeente in deze veiligheidsregio: gisteren waren er nog veertien positieve tests, vandaag slechts eentje minder. Zowel Urk als Zeewolde hield de nul.

Gelderland

Oost- en Noord-Gelderland zet de dalende trend (de afgelopen week gemiddeld 68 besmetting per dag) voort: gisteren kwamen er nog 53 positieve tests aan het licht, dat waren er zondag nog 47. Met dat aantal zakt deze veiligheidsregio ook onder de signaalwaarde van 7 positieve tests per 100.000 inwoners: de score daar is nu 5,7.

Gisteren viel de dalende trend in enkele Veluwse gemeenten nog op. Oldebroek bijvoorbeeld zet die trend nu door: die gemeente halveerde het aantal besmettingen per 100.000 inwoners ten opzichte van gisteren (van 16,4 naar 8,4). Heerde, Hattem en Berkelland meldden geen positieve testuitslagen.

IJsselland

IJsselland zit als enige van de drie Stentor-veiligheidsregio’s boven het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, al is het miniem: 40 vandaag tegenover 38 gemiddeld. Wel is er sprake van een kleine daling ten opzichte van de 43 positieve tests van gisteren. Zowel met het zevendaags gemiddelde als de score van vandaag op 100.000 inwoners hangt IJsselland net boven de signaalwaarde.

Qua gemeenten viel Staphorst gisteren nog op met een score van 17,4 per 100.000, vandaag is dat nog 11,6. Gemeenten met een clean sheet zijn er op zondag in IJsselland niet, al bleef het aantal meldingen in Ommen, Dalfsen en Olst-Wijhe beperkt tot één positieve test.

Landelijke daling

Het landelijk beeld blijft er één van daling: 1694 positieve tests waren op deze zondag beduidend minder dan gisteren, 338 om precies te zijn. Het zevendaags gemiddelde ligt nu nog net boven de tweeduizend.

Nationaal vallen wat gemeenten aan de randen van het land op: onder meer Terschelling (41,1), Noardeast-Fryslân (52,8), Westerwolde (aan de Duitse grens in Groningen, 34,3) en Nederweert (58,2) kleuren donkerder op de kaart.

Daarbij moet aangetekend worden dat dat relatief kleine gemeenten zijn, waardoor ze snel hoog scoren op het aantal testen per 100.000 inwoners. Op Terschelling werden namelijk slechts twee positieve testen geteld, terwijl Noardeast-Fryslân er met 24 nog relatief veel had.

Wel nam de ziekenhuisbezetting licht toe: er liggen nog 559 mensen met corona in het ziekenhuis. Gisteren waren dat er nog 551. Van de huidige patiëntien liggen er 195 op de IC, dat was gister 192.

In ziekenhuizen van Flevoland en IJsselland kwamen geen nieuwe patiënten terecht. In de gemeente Putten werd één nieuwe opname bevestigd. In die veiligheidsregio (Noord- en Oost-Gelderland) vielen ook twee overlijdens te betreuren. Overigens wil dat niet zeggen dat die mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden, sommige overlijdens worden pas later gemeld.

