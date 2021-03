KAART | Oost-Nederland gaat niet mee met de landelijke daling, aantal coronabesmettingen stijgt juist

Check jouw plaatsIn tegenstelling tot de landelijke cijfers zijn in IJsselland, Flevoland en Noord-en-Oost Gelderland de afgelopen 24 uur meer nieuwe coronabesmettingen gemeld. Zwartewaterland blijft het zorgenkindje van de regio en is net niet de slechtste van heel Nederland.

In totaal werden er in deze regio 505 nieuwe coronagevallen gemeld. Flevoland telde er met 85 vandaag 7 meer dan gisteren. Gelderland noteerde er 260, 46 meer dan een dag eerder. In IJsselland werden 160 nieuwe gevallen gemeld, 16 meer dan gisteren.

Zwartewaterland net niet slechtste van het land

Zwartewaterland blijft het zorgenkindje van deze regio en kleurt als enige gemeente donkerrood. Het aantal besmettingen nam in die gemeente wederom af. Met vandaag 88,2 besmettingen per 100.000 inwoners zijn dat er beduidend minder dan gisteren (114,6) en eergisteren (154,3).

Ondanks die afname heeft de Overijsselse gemeente gemiddeld bijna de slechtste score van heel Nederland. Alleen Den Helder doet het met 88,8 besmettingen per 100.000 inwoners nog iets minder.

In tegenstelling tot een dag eerder zijn er in geen enkele gemeente meer minder dan 7 besmettingen per 100.000 inwoners. Gisteren kleurden Putten, Urk en Zeewolde lichtgrijs, de beste kleur die je kunt hebben. In Zeewolde stond het aantal besmettingen zelfs op nul, vandaag is dat flink gestegen naar 30,9 positieve tests per 100.000 inwoners.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk juist minder nieuwe coronagevallen

In heel Nederland waren er in de afgelopen 24 uur juist minder nieuwe coronagevallen. Het afgelopen etmaal werden er 4985 nieuwe besmettingen genoteerd, 549 minder dan gisteren.

In Amsterdam en Rotterdam werden absoluut gezien de meeste positieve tests gemeld. Amsterdam telde er 265, Rotterdam 175. Den Haag (129), Tilburg (97) en Utrecht (84) volgen. Sinds het begin van de uitbraak kregen ruim 1,1 miljoen mensen een positieve testuitslag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ziekenhuisopnames blijft stijgen

Het aantal coronapatiënten dat in de ziekenhuizen is opgenomen is opnieuw gestegen. Op dit moment liggen er 2037, 18 meer dan gisteren. Gisteren kwam het aantal ziekenhuisopnames voor het eerst sinds 9 februari weer boven de 2000.

Vandaag werden er 263 nieuwe covid-patiënten opgenomen, 40 meer dan gisteren. 38 van de 263 nieuw opgenomen zieken zijn op de intensive care ondergebracht.

Van de ruim 2000 patiënten liggen er 586 op de intensive care, 22 meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen liggen er nu 1451, 4 minder dan gisteren.

De dagelijkse instroom in de ziekenhuizen stijgt, zegt het het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). ,,Dit wordt veroorzaakt door de inmiddels (vermoedelijk) dominante Britse variant van het coronavirus. Op basis hiervan verwachten we een geleidelijke stijging van de Covid-ziekenhuisbezetting.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.