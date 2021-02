KAART | Oost-Nederland gaat tegen landelijke trend in, aantal coronabesmettingen flink omlaag

Positieve geluiden in Oost-Nederland. In de afgelopen 24 uur zijn er ruim honderd minder nieuwe coronabesmettingen gemeld. De daling is te zien in Noord- en Oost- Gelderland en IJsselland. In Flevoland nam het aantal positieve tests juist toe.

Nadat er gisteren een stijging te zien was, staat het aantal nieuwe coronagevallen vandaag op 280. In Flevoland werden dertien meer mensen positief getest dan gisteren. IJsselland telt veertig besmettingen minder, Noord- en Oost-Gelderland 77.

De afname zorgt ervoor dat IJsselland net als eerder deze week de veiligheidsregio is met verhoudingsgewijs het minst aantal nieuwe coronabesmettingen van Nederland. Noord- en Oost-Gelderland staat op een derde plek, in Midden-Gelderland ging het net iets beter.

Niet één gemeente alarmerend

Dat er minder besmettingen zijn genoteerd is ook goed terug te zien op de kaart. Niet één gemeente heeft vandaag alarmerende cijfers, de enige negatieve uitschieter is brandhaard Staphorst maar ook daar is het gemiddeld aantal besmettingen flink afgenomen ten opzichte van de afgelopen week.

Zeven gemeenten kleuren vandaag grijs, dat betekent dat ze minder dan 7 besmettingen per 100.000 inwoners hebben. In Heerde en Olst-Wijhe werden zelfs helemaal geen nieuwe besmettingen genoteerd.

Landelijke een lichte toename

Landelijk gezien nam het aantal besmettingen juist iets toe ten opzichte van gisteren. Vandaag telde het RIVM 4246 nieuwe besmettingen, iets meer dan gisteren toen dat er 4060 waren. De nieuwe dagcijfers liggen daarmee iets boven het gemiddelde van deze week, maar als je naar de langere termijn kijkt dalen de positieve tests al meer dan een maand.

Amsterdam telde met 180 besmette inwoners absoluut de meeste positieve gevallen. Daarna volgen Rotterdam (133), Den Haag (101), Eindhoven (91) en Almere (66). In elf gemeenten werden nul besmettingen gemeld.

Sinds het begin van de uitbraak, nu bijna een jaar geleden, zijn er 993.471 mensen in Nederland positief getest. Dit weekend wordt waarschijnlijk de miljoenste Nederlandse coronabesmetting genoteerd.

Opnieuw minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

In de ziekenhuizen zijn in de afgelopen 24 uur weer minder patiënten met Covid-19 opgenomen. In totaal liggen er in de ziekenhuizen nu 2121 patiënten, 93 meer dan woensdag. Gisteren nam het aantal nieuwe coronazieken ook al af.

Van alle patiënten liggen er 602 op de intensive care. Dat zijn er elf minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdeling liggen nu 1519 mensen met corona, 82 minder dan woensdag. Er liggen geen Nederlandse patiënten meer in Duitsland.

Het gemiddeld aantal opnames is volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) de afgelopen week vrij stabiel geweest en er is een licht dalende trend te zien. ,,Of dit doorzet blijft onzeker door de Britse coronavariant. Waar we op dit moment rekening mee houden is dat deze daling nog aanhoudt tot de tweede week van februari. Er is dan gerede kans dat de aantallen weer stijgen en blijven stijgen tot tenminste half maart”, zegt LCPS-voorzitter Ernst Kuipers.

