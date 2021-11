KAART | Oost-Nederland kleurt bijna helemaal rood (op deze drie gemeenten na)

CHECK JOUW GEMEENTEDe coronakaart van Oost-Nederland kleurt steeds roder en roder. Vandaag krijgt bijna de hele regio de meest zorgelijke kleur, op drie gemeenten na. In de afgelopen 24 uur werden ruim 1700 nieuwe coronagevallen gemeld, bijna 500 meer dan gisteren. Urk is nog steeds een grote coronabrandhaard, maar niet meer de absolute uitschieter van de regio. Dat is nu Oldebroek.

In totaal staat de teller vandaag op 1711 nieuwe positieve tests in Oost-Nederland. De meeste daarvan vinden we terug in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland: 805. In IJsselland gaat het om 564 nieuwe besmettingen en in Flevoland om 342. In alle drie de veiligheidsregio's is dat een stijging ten opzichte van gisteren.

Rode vlek

De coronakaart van deze regio is zo langzamerhand een grote rode vlek geworden. Absolute uitschieter is de gemeente Oldebroek met 248, 3 positieve tests per 100.000 inwoners. In absolute aantallen gaat het om 59 nieuwe besmettingen. Na Oldebroek volgt Urk als grote coronabrandhaard met vandaag 50 nieuwe besmettingen: 235,5 per 100.000 inwoners. Flevoland is de enige provincie van het land waar alle gemeenten vandaag de donkerrode kleur hebben.

Oranje

Slechts drie gemeenten in Oost-Nederland hebben niet die donkerrode kleur op de coronakaart, maar oranje. Dit zijn Nijkerk (52,8 besmettingen per 100.000 inwoners), Meppel (52,3) en Lochem (50,1). Grijs, de beste kleur die je kunt hebben op de coronakaart, is voor geen enkele gemeente in deze regio weggelegd. In heel Nederland is dit overigens maar op drie plekken het geval: Rozendaal, Vlieland en Schiermonnikoog met alle drie nul nieuwe positieve tests.

Landelijk beeld

In heel Nederland zijn er de afgelopen 24 uur in totaal 12.713 positieve coronatests geregistreerd. Sinds het begin van de epidemie zijn er maar twee dagen geweest met nog meer nieuwe gevallen. Op 20 december vorig jaar meldde het RIVM 12.997 bevestigde besmettingen en op 17 december waren het er 12.778.

Rotterdam telde de meeste positieve tests. In de Maasstad kregen 544 inwoners te horen dat ze het virus onder de leden hebben. In Amsterdam werd het coronavirus bij 504 mensen aangetroffen. Den Haag heeft 306 nieuwe gevallen, Utrecht 278, Almere 134 en Zwolle 133.

Situatie in ziekenhuizen

In de Nederlandse ziekenhuizen zijn er woensdag geen coronapatiënten bij gekomen. Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen er 1647 in de ziekenhuizen, evenveel als dinsdag. Er liggen 327 coronapatiënten op de intensive cares. Dat is het hoogste aantal sinds begin juni.

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag 25 meldingen dat coronapatiënten aan de besmetting zijn overleden. Daarbij zaten onder meer zeven sterfgevallen uit de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, blijkt uit cijfers op het coronadashboard. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven.

