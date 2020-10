KAART | Oost-Nederland kleurt donkerrood: bekijk hier het aantal besmettingen in jouw gemeente

Het gaat hard met de positieve coronatesten in Oost-Nederland. De afgelopen week kwamen er ruim duizend nieuwe besmettingen bij. Dat blijkt uit de weekcijfers van het RIVM. Dertien gemeenten kleuren donkerrood op de corona-kaart, vorige week was dat er nog één. Staphorst en Nijkerk zijn de uitschieters.

In totaal kwamen er in onze regio deze week ruim duizend besmettingen bij; vorige week stond de teller op 2.072, deze week is dat 3.224. Vorige week stond alleen Nijkerk op donkerrood, deze week kwamen daar Lelystad, Nijkerk, Harderwijk, Steenwijkerland, Staphorst, Dalfsen, Raalte Olst-Wijhe, Deventer, Rijssen-Holten, Lochem, Bronckhorst en Berkelland bij.

Ook in Noordoostpolder gaan de cijfers snel omhoog. De gemeente schoot van geel naar donkeroranje. Alleen in Ommen waren er de afgelopen week minder nieuwe mensen met een positieve test, dan de week ervoor. Opvallend want Ommen hoorde een aantal weken tot de hardste stijgers.

Uitschieters Staphorst en Nijkerk

Uitschieters in ons gebied zijn Staphorst en Nijkerk. Nijkerk (467,9 per 100.000 inwoners) kleurt al een paar weken donkerrood. Enkele weken geleden ging het daar mis nadat veertien jongeren uit Nijkerkerveen vermoedelijk tijdens een illegaal feestje besmet raakten. Het aantal besmettingen steeg daar van 142 naar 202.

Ook in Staphorst gaat het met 449,1 positieve testen per 100.000 inwoners hard. Staphorst kwam vorige week onder vuur te liggen, nadat er drie kerkdiensten met zeshonderd mensen per keer werden gehouden. De bezoekers hoefden geen mondkapje op en er werd gezongen. Afgelopen week mochten er minder mensen naar de diensten komen.

In Olst-Wijhe nam het aantal positieve uitslagen de afgelopen week ook fors toe. In de gemeente hebben ze echter geen idee hoe dat kan. Uit onderzoek bleek dat de besmettingen niet op één plek of één locatie is opgelopen.

Ook landelijk flinke toename

Ook landelijk gezien lopen de besmettingen fors op en kleurt het in de Randstad, Brabant, Oost-Nederland en Drenthe donkerrood. Vorige week stond de teller op 27.484, deze week zijn dat er 44.903. In totaal werden er 280.000 mensen getest. 13,8 procent van de geteste mensen, kreeg een positief testresultaat. Een week eerder was dat nog 10,4 procent.

In 22 van de 25 veiligheidsregio's zijn de afgelopen week meer dan 150 per 100.000 inwoners met corona besmet. Dat houdt in dat ze het risiconiveau ernstig hebben. Een teken dat er nieuwe maatregelen nodig zijn. Ook de regio's Flevoland (167 per 100.000 inwoners) IJsselland (154 per 100.000 inwoners) en Noord-Oost Gelderland (153 per 100.000 inwoners) horen hierbij.

In de drie grote steden gaat het ook nog steeds hard met de besmettingen. Amsterdam blijft in absolute getallen de coronahoofdstad van Nederland met 6.198 nieuwe besmettingen, dat 710,2 besmettingen per 100.000 inwoners betekent. In Rotterdam staat de teller deze week op 4.193 (643,9 per 100.000 inwoners) en in Den Haag is dat 3.351 (613,9 per 100.000 inwoners.