KAART | Oost-Nederland kleurt donkerrood met recordaantal van 2624 besmettingen, volgens RIVM laatste nawee cijferstoring

CHECK JOUW GEMEENTEMet 2624 nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland en een totaal van 23.680 in het hele land, worden vandaag wederom alle coronarecords verpulverd. Toch kan het zijn dat er in werkelijkheid de afgelopen 24 uur minder nieuwe besmettingen zijn vastgesteld.

Voor de laatste keer deze week liggen de besmettingscijfers mogelijk hoger dan het aantal nieuwe coronagevallen dat sinds gisteren is vastgesteld. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de datastoring waar de GGD mee kampte opgelost en vallen de besmettingscijfers vandaag hoger uit als gevolg van nameldingen.

In het afgelopen etmaal werden in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland de meeste nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het gaat hierbij om 1438 gevallen, dit zijn er 709 meer dan gisteren. In regio IJsselland werden vandaag 700 nieuwe coronagevallen gemeld. Een toename van 75 ten opzichte van woensdag. In de provincie Flevoland is de enige afname te zien. Daar werden vandaag 486 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Gisteren waren dit 7 meer, 493 om precies te zijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Heel Oost-Nederland kleurt rood

Op de coronakaart van Oost-Nederland is geen spatje oranje meer te bekennen. Iedere gemeente in de regio wordt op de kaart met donkerrood aangeduid. Toch zijn er tussen de gemeentes onderling nog de nodige verschillen in het aantal nieuwe besmettingen.

Vier gemeentes in Oost-Nederland zitten vandaag boven de 250 positieve tests per 100.000 inwoners. Dit gaat om de gemeentes Elburg (60 nieuwe besmettingen), Putten (62), Urk (54), en Nunspeet (71). Van de grote steden in deze regio staat Zwolle er met 191 besmettingen en 147,1 positieve tests per 100.000 het slechtst voor. Gevolgd door Apeldoorn (208 en 126,2), Deventer (112 en 110,6) en Lelystad (80 en 100,2).

De situatie is in Zeewolde, Staphorst, Dronten en Olst-Wijhe het minst ernstig. Toch zitten alle vier de gemeentes boven de 56 positieve tests per 100.000 inwoners en kleuren ook zij rood. In Zeewolde werden de afgelopen 24 uur de minste nieuwe besmettingen gemeld, 15 in absolute aantallen en 65,6 positieve tests per 100.000 inwoners.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk

Ook de kaart van heel Nederland is vooral ontzettend rood. In de afgelopen 24 uur werden er in totaal 23.680 positieve coronatests gemeld. Gisteren waren dit er 20.829. Het aantal nieuwe besmettingen ligt ook ver boven het weekgemiddelde van 18.002 nieuwe coronagevallen.

Op dit moment liggen er in de Nederlandse ziekenhuizen 2.110 coronapatiënten. Hiervan zijn 1.697 opnames in de reguliere zorg, 22 meer dan gisteren. Op de intensive care liggen 413 coronapatiënten. Een etmaal terug waren dit er 402.

In de afgelopen 24 uur zijn er 34 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Gisteren overleden er 45 coronapatiënten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.