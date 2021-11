KAART | Oost-Nederland kleurt vuurrood, Zwartewaterland en Oldebroek uitschieters

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 1107 mensen positief getest in de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 228 meer dan een etmaal eerder. De meeste besmettingen bevinden zich opnieuw in Zwartewaterland: 192,8 positieve tests per 100.000 inwoners.

Dat is een recordaantal voor de gemeente, die al vaker flink werd getroffen door corona. Wel moet daarbij gezegd worden dat in maart 2020, toen corona net uitbrak, nog niet iedereen getest kon worden.

In Oldebroek loopt het aantal besmettingen eveneens flink op. Daar gaat het om 168,4 positieve tests per 100.000 inwoners, ook het hoogste aantal positieve coronatest ooit. Ook op Urk komen er nog steeds veel nieuwe coronagevallen bij: 122,6 per 100.000 inwoners, wat neerkomt op 26 nieuwe besmettingen.

Ook de gemeenten Putten, Nunspeet, Staphorst en Rijssen-Holten schieten er bovenuit met meer dan 100 besmettingen per 100.000 inwoners. Landelijk neemt het aantal besmettingen in rap tempo toe. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 9195 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds 18 juli. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg 33 meldingen van sterfgevallen, het hoogste aantal in een dag sinds 11 mei.

Hoogste niveau sinds juli

Door de vele positieve tests loopt het gemiddelde opnieuw op. In de afgelopen zeven dagen zijn 55.826 positieve tests doorgegeven aan het RIVM. Dat komt neer op gemiddeld 7975 nieuwe gevallen per dag, het hoogste niveau sinds 23 juli.

Amsterdam telde zoals gebruikelijk de meeste positieve tests. In de hoofdstad kregen 310 inwoners te horen dat het virus bij hen is vastgesteld. In Rotterdam werden 270 besmettingen vastgesteld en in Den Haag 261. Daarna volgen Utrecht (147), Tilburg (128), Eindhoven en Almere (elk 101) en Sittard-Geleen (100). Alleen op Schiermonnikoog en Vlieland en in het Gelderse Rozendaal testte niemand positief.

Toename in sterfte

Dat het RIVM in de afgelopen dag 33 meldingen van sterfgevallen kreeg, wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen dag zijn overleden. Het kan soms even duren voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. Maar uit de weekcijfers van gisteren komt wel naar voren dat het aantal sterfgevallen de laatste weken snel stijgt.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 118 sterfgevallen, gemiddeld bijna 17 per dag. Dat is het hoogste gemiddelde sinds 16 mei

Ziekenhuisopnames

In totaal liggen er momenteel 1310 Covidpatiënten in de ziekenhuizen. Dat is een daling van twee patiënten in vergelijking met 24 uur geleden.

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen is voor het eerst in iets minder dan een maand licht afgenomen, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Momenteel liggen er 1060 mensen met Covid-19 in de klinieken, een daling van per saldo 12 patiënten ten opzichte van dinsdag.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares nam wel toe, met 10 ten opzichte van een etmaal geleden. De ic’s behandelen op dit moment 250 covidpatiënten.

