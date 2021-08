KAART | Oost-Nederland noteert minder nieuwe coronabesmettingen, opvallende daling in Hattem

Check jouw gemeenteIn Oost-Nederland zijn er in de afgelopen 24 uur minder nieuwe coronabesmettingen bijgekomen vergeleken met een dag eerder. Het aantal nieuwe positieve tests is onder de 300 gezakt. Op de coronakaart zien we geen enkele gemeente met een felle oranje of rode kleur. En op twee plekken is er vandaag helemaal goed nieuws te melden.

Een blik op de dagcijfers laat zien dat de veiligheidsregio's Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland vandaag dalingen laten zien. In Noord- en Oost-Gelderland noteren we deze vrijdag 88 nieuwe besmettingen, dat zijn er 24 minder dan gisteren. In Flevoland staat de teller vandaag op 108 nieuwe coronagevallen, 18 minder dan op donderdag. Alleen in IJsselland is een kleine stijging te zien: van 68 naar 75 nieuwe besmettingen.

Verdwenen

De laatste weken was er op de coronakaart altijd wel één gemeente die opviel door de felle oranje of rode kleur. Dat liet zien dat de situatie daar niet de goede kant op ging. Gisteren vielen Hattem en Brummen nog op met respectievelijk 32,7 en 28,7 besmettingen per 100.000 inwoners, waarmee zij donkeroranje kleurden. Vandaag is dat verdwenen, zoals te zien is op onderstaande kaart:

Er zijn slechts drie gemeenten in deze regio die boven de 20 besmettingen per 100.000 inwoners uitkomen. Dat gaat om Staphorst (23,2), Zwolle (21,6) en Dronten (21,4). De rest zit daar allemaal onder. Met name in het Vechtdal en de Kop van Overijssel zien we een aantal grijze gemeenten: daar worden nauwelijks nieuwe besmettingen gemeld.

In twee gemeenten in Oost-Nederland zijn vandaag zelfs helemaal geen nieuwe coronagevallen aan het licht gekomen. Dit zijn Zwartewaterland en Hattem. Vooral in Hattem kunnen we dat best opvallend noemen, want dat was gisteren dus nog de gemeente met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners van deze regio.

Landelijk beeld

In heel Nederland kwamen er vandaag 2250 nieuwe coronabesmettingen bij. Dat zijn er ruim 250 minder dan gisteren het geval was. In Amsterdam hoorde vandaag het hoogste aantal mensen dat ze met het coronavirus waren besmet, namelijk 219. In Rotterdam waren het er 128 en in Den Haag 82. Almere is vierde in de rij met 72 en in Utrecht zijn het er 62.

Situatie in ziekenhuizen

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 667 patiënten met Covid-19, aldus de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensive cares nam de bezetting afgelopen etmaal af met vijf patiënten. De ic’s behandelen nu nog 215 ernstig zieke coronapatiënten.

De afgelopen week waren er 16.693 positieve tests, 420 meer dan de week ervoor, en 39 sterfgevallen. In de afgelopen 24 uur werden er zes nieuwe sterfgevallen gemeld, maar dit gebeurde niet in Oost-Nederland.

