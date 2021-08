KAART | Oost-Nederland noteert weer iets meer positieve testen, vooral in Flevoland en Gelderland

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe positieve coronatests in Oost-Nederland is licht gestegen. Na de 258 positieve testuitslagen van zaterdag noteerde de drie veiligheidsregio’s er op zondag samen 267; daarmee is de daling die eerder werd ingezet vooralsnog een halt toegeroepen.

De stijging komt in elk geval niet op het conto van de veiligheidsregio IJsselland. Daar daalde het aantal positieve uitslagen licht, van 65 gisteren naar 61 vandaag. Dat zit ook onder het zevendaags gemiddelde van 62. De cijfers per 100.000 inwoners (de bereking van het RIVM om de signaalwaarde te kunnen bepalen) laten ook een kleine neerwaartse trend zien: 11,5 nu tegen 11,7 de afgelopen dagen.

De gemeenten Raalte en Zwartewaterland houden op zondag allebei de nul, terwijl Zwolle met 17 in totaal de meeste besmettingen noteert in de IJsselland-regio.

Kleine stijging in Gelderland

Even verderop in de regio Noord- en Oost-Gelderland is sprake van een stijging: de 102 positieve testuitslagen van zaterdag worden overschreven door de 108 van vandaag. Dat aantal is bovendien 10 hoger dan het zevendaags gemiddelde van 98. Gemiddeld gezien stijgt het aantal testen in deze regio: met nu 13 per 100.000 inwoners wordt het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen met 1,1 verslagen (11,9).

Qua gemeenten doen Heerde (0) en Lochem (1) in absolute aantallen het goed in Noord- en Oost-Gelderland. Putten, Berkelland en Zutphen zitten met zo’n twintig besmettingen per 100.000 inwoners aan de hoge kant, maar Brummen gaat op kop: vijf besmettingen leiden daar tot het hoogste zondagse gemiddelde van 24,1 per 100.000 inwoners.

Risiconiveau Flevoland blijft ‘zeer ernstig’

IJsselland staat op risiconiveau ‘zorgelijk’, Noord- en Oost-Gelderland op ‘ernstig’. Flevoland zit nog een trapje hoger op ‘zeer ernstig’. Ook die regio ziet vandaag het aantal positieve testuitslagen stijgen: van 91 naar 98. Dat is ook ruim boven het zevendaags gemiddelde van 82; omgerekend naar 100.000 inwoners komt dat neer op 23,2 gevallen.

In Flevoland zijn er op zondag geen gemeenten zonder positieve testuitslagen; Urk valt wel op met slechts één enkele besmetting. Lelystad heeft er voor wat de gemeenten van deze regio betreft in totaal het meest met 18, Zeewolde scoort het hoogste gemiddelde met 26,5 per 100.000 inwoners (6 in totaal).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk

Werden er gisteren in heel Nederland nog 2.333 positieve testen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), vandaag waren dat er 2.298: een kleine daling van 35. Het totaal van vandaag ligt onder het zevendaags gemiddelde van 2.317. Per 100.000 inwoners ligt het aantal van vandaag (13,2) nog maar net onder dat van de afgelopen zeven dagen (13,3).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De bezetting in ziekenhuizen nam toe. In totaal liggen er nu 671 mensen met covid in het ziekenhuis (gisteren waren dat er 652). Van dat aantal liggen er 200 patiënten op de IC (gisteren: 198). Het aantal gemelde ziekenhuisopnames van vandaag (45) en het aantal ic-opnames (10) van vandaag vertonen allebei wel een dalende trend, respectievelijk 18 en 5 minder dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.