KAART | Oost-Nederland verandert in grote rode vlek: coronabesmettingen blijven toenemen

CHECK JOUW GEMEENTEOost-Nederland kleurt steeds verder rood, het aantal coronabesmettingen blijft stijgen. In de regio’s IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland worden in totaal 1373 nieuwe gevallen gemeld. Dat zijn er 130 meer dan gisteren. Er is op dit moment nog maar een handjevol gemeenten in Oost-Nederland dat de dans ontspringt.

Urk is opnieuw koploper qua nieuwe coronabesmettingen, al ligt het cijfer iets lager dan gisteren. In het vissersdorp worden 188,4 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld, wat neerkomt op 40 gevallen. Gisteren werden er 55 nieuwe besmettingen gemeld op Urk.

Oost-Nederland verandert stukje bij beetje in een geheel rode vlek. Het aantal coronabesmettingen stijgt al meerdere dagen achter elkaar. Meerdere gemeenten, waaronder Harderwijk, Olst-Wijhe en Dronten, waren gisteren nog oranje, maar kleuren inmiddels ook donkerrood. Buiten Urk kent Oost-Nederland geen echte uitschieters qua besmettingen, de meeste gemeenten zitten ongeveer op hetzelfde niveau.

Het aantal ziekenhuisopnames blijft tamelijk stabiel. Gisteren werden in Oost-Nederland in totaal 15 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis: 7 in Noord- en Oost-Gelderland, 8 in de regio IJsselland en 1 in Flevoland.

Hoogste aantal besmettingen in 2021

Ook landelijk gezien zet de groei van het aantal besmettingen door. De afgelopen 24 uur zijn er 12.024 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, aldus het RIVM. Dat is het hoogste aantal dit jaar en het op drie na hoogste in Nederland sinds het begin van de pandemie. In de twee voorgaande dagen werden er ruim 10.000 gevallen per dag geregistreerd.

Alleen in december vorig jaar werden er op drie dagen meer positieve tests in één dag gemeld dan vandaag. Op 20 december waren er 12.997 positieve tests, op 17 december 12.778 en op 19 december 12.224. Op de overige 615 dagen van de coronacrisis waren er minder positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen waren er 65.905 positieve tests. Gemiddeld 9415 nieuwe gevallen per dag. Het hoogste niveau sinds 21 juli. Het RIVM kreeg de afgelopen dag 36 meldingen van sterfgevallen. Dat is het hoogste aantal sinds 11 mei. De afgelopen zeven dagen werden 156 overlijdens geregistreerd. Gemiddeld 22 per dag. Ook dat is het hoogste niveau sinds 11 mei.

Ziekenhuisopnames blijven stijgen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is zaterdag verder gestegen tot 1399, een toename van 49. Dat is het hoogste aantal sinds 28 mei, toen er 1440 coronapatiënten waren opgenomen.

De stijging komt volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) voor het grootste deel voor rekening van de verpleegafdelingen, waar er 47 coronapatiënten zijn bijgekomen. Daar liggen nu 1111 mensen met Covid-19. Op die afdelingen kwamen 194 nieuwe patiënten binnen.

Bij de intensive cares kwamen 26 nieuwe patiënten binnen. Per saldo steeg het aantal ernstige zieke patiënten op de ic’s met 2. Daar liggen nu 288 mensen met Covid-19.

