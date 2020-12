KAART | Oost-Nederland wéér alarmerend rood, Staphorst coronakoploper in de regio

In die gemeente kwamen 43 coronagevallen aan het licht in de laatste 24 uur: omgerekend zijn dat er 250 per 100.000 inwoners. Alleen de gemeente Bunschoten (308) scoorde afgelopen etmaal beroerder op de landelijke kaart.

Staphorst mag dan het meest in het oog springen: het complete beeld in Oost-Nederland is ronduit alarmerend. Slechts 7 gemeenten in deze regio kleuren oranje op de coronakaart. Alle overige gemeenten zijn rood. Dat betekent dat er meer dan 56 positieve tests per 100.000 inwoners zijn geteld in het afgelopen etmaal.

Storing

De afgelopen drie dagen was de coronakaart nog enigszins vertroebeld. Door een ict-storing bij de GGD werden op maandag en dinsdag namelijk niet alle meldingen ontvangen. Die achterstanden kwamen erbij op woensdag, donderdag en vrijdag. Daardoor vielen de dagcijfers hoger uit dan werkelijk het geval was. Vandaag blijkt dat de coronakaart ook zonder de na-effecten van het ict-probleem donkerrood kleurt.

In IJsselland nam het aantal positieve tests flink toe ten opzichte van een dag eerder: van 330 naar 511. In de veiligheidsregio's Flevoland (van 335 naar 262) en Noord- en Oost-Gelderland (van 676 naar 587) was wel een daling zichtbaar.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Landelijk beeld

In Amsterdam waren de meeste nieuwe besmettingen (581), gevolgd door Den Haag (268) en Rotterdam (247). Volgens de cijfers zijn in de afgelopen zeven dagen 73.322 nieuwe besmettingen gemeld en 444 sterfgevallen. De week ervoor was dat respectievelijk 53.330 en 362. Sinds het begin van de uitbraak zijn 676.696 besmettingen gemeld en 10.461 sterfgevallen.

Ziekenhuisopnames

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is in het afgelopen etmaal licht gestegen. In totaal 2065 patiënten liggen in het ziekenhuis. Dat zijn er 31 meer dan vrijdag. Op de intensive care liggen nu 560 mensen met Covid-19, elf meer dan een dag eerder. De afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten met 20 procent gestegen.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

