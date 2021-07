KAART | Oost-Nederland ziet coronabesmettingen licht stijgen, Urk staat in bijzonder rijtje

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is in het afgelopen etmaal iets toegenomen. Vandaag zijn er 534 coronagevallen vastgesteld, gisteren waren dat er nog 455. Rijssen-Holten, Raalte en Brummen hebben relatief de meeste besmettingen, Urk springt er weer in positieve zin uit met nul besmettingen.

In de regio's IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland nam het aantal besmettingen wat toe. Waren er in eerstgenoemde regio gisteren nog 116 nieuwe besmettingen, vandaag zijn dat er 142. In Noord- en Oost-Gelderland nam het aantal besmettingen met 67 toe, van 200 naar 267. In Flevoland nam het aantal besmettingen iets af, van 125 gisteren naar 139 vandaag.

Rode gemeentes

Net als gisteren springen Rijssen-Holten en Raalte er in negatieve zin weer uit. Beide gemeentes kleuren vandaag rood op de kaart, terwijl ze gisteren nog donkeroranje waren. Dat betekent dat ze meer dan 56 coronagevallen per 100.000 inwoners hebben.

In Rijssen-Holten zijn er relatief de meeste gevallen: 62,9 besmettingen per 100.000 mensen. Dat komt in absolute zin neer op 24 positief geteste mensen, terwijl dat er gisteren vijf minder waren. In Raalte zijn er 58,3 coronagevallen per 100.000 inwoners. Ook Brummen (57,9) kleurt rood.

Urk: nul besmettingen

Net als afgelopen dagen springt Urk weer in positieve zin in het oog, met nul nieuwe coronabesmettingen in het afgelopen etmaal. Het vissersdorp is een eenzame grijze vlek op de coronakaart: waar gisteren nog enkele andere gemeentes grijs kleurden (tussen de 0 en 7 besmettingen per 100.000 inwoners), is dat vandaag niet het geval.

In heel Nederland zijn er slechts vijf gemeenten waar vandaag helemaal geen nieuwe positieve tests worden gemeld. Naast Urk staan ook de gemeenten Doesburg, Westerveld , Vlieland, Ameland in dit rijtje.

Landelijke cijfers

Vandaag zijn landelijk iets meer nieuwe coronabesmettingen dan gisteren. In het afgelopen etmaal testten er 6.945 mensen positief, terwijl dat er een dag eerder nog 6.823 waren. Desondanks is dit aantal aanzienlijk lager dan dat van maandag, toen er nog 8.932 coronagevallen werden vastgesteld.

Gisteren was er al een flinke stijging te zien wat betreft het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen. Ook vandaag kwamen er -in vergelijking met de afgelopen weken- veel nieuwe ziekenhuisopnames bij. Vandaag werden er 65 nieuwe coronapatiënten opgenomen op verpleegafdelingen. Op de intensive cares kwamen 13 mensen binnen die ernstig ziek zijn geworden nadat ze het virus hadden opgelopen. Dat zijn er minder dan gisteren, toen er in 24 uur 96 nieuwe coronapatiënten de ziekenhuis binnenkwamen.

In 23 van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland geldt vanaf vandaag het hoogste risiconiveau ‘zeer ernstig’. Alleen Drenthe en Zeeland staan een stapje lager, op ‘ernstig’.

