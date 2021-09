KAART | Opleving positieve tests in Oost-Nederland, in deze regio zelfs een verdubbeling

CHECK JOUW GEMEENTEHoewel de trend nog altijd daalt, noteert Oost-Nederland vandaag behoorlijk meer positieve uitslagen van coronatests. Geen van de drie veiligheidsregio’s van de Stentor ontkomt aan een stijging, met name in Noord- en Oost-Gelderland ging het hard. Op nationaal niveau is de verwachting dat de ziekenhuisbezetting de komende tijd gaat dalen.

Een stijging van ruim 40 procent: in alle drie de veiligheidsregio’s van Oost-Nederland neemt het aantal positieve testuitslagen toe. Gezamenlijk melden ze op dinsdag 152 positieve tests, dat waren er maandag nog 107. Daarmee beleeft het virus een kleine opleving na de daling van zondag en maandag.

Noord- en Oost-Gelderland

Van 31 naar 64: ten opzichte van gisteren noteert de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland een ruime verdubbeling van het aantal positieve testuitslagen, na drie dagen van daling. Daardoor gaat ook het zevendaags gemiddelde juist weer omhoog, dat stond namelijk nog op 59. Door de flinke dagelijkse stijging overschrijdt Gelderland ook weer net de signaalwaarde van 7 besmettingen per 100.000 inwoners: dat gaat vandaag naar 7,7.

Van de liefst zeven gemeenten in deze veiligheidsregio die gisteren nog nul besmettingen noteerden, blijven vandaag alleen Brummen, Voorst en de bekende clean sheet-houder Hattem overeind. De meeste besmettingen werden gemeld in Apeldoorn (11), maar per 100.000 inwoners valt vooral de Veluwe weer op, na enkele dagen van daling.

Harderwijk en Ermelo klimmen, maar Nunspeet scoort duidelijk het hoogst: met 10 besmettingen staat de teller daar vandaag op 35,7 per 100.000 inwoners. We moeten terug naar 15 september voordat het aantal in die gemeente zo hoog was.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

IJsselland

Ook de beste leerling van de klas van gisteren moet een kleine stijging toegeven: het aantal besmettingen in IJsselland ging van 26 naar 30. Over de afgelopen zeven dagen blijft de daling wel voortduren, dat gemiddelde cijfer lag namelijk op 35. IJsselland blijft als enige van de drie veiligheidsregio’s die hier besproken worden ónder de kritieke signaalwaarde van 7 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners.

In de overige gemeenten rond de IJssel blijft het aantal besmettingen overzichtelijk, al vallen de grotere plaatsen wel wat op. De gemeente Zwolle noteert 7 besmettingen, de gemeente Deventer 9. Samen zijn zij daarmee goed voor meer dan de helft van het IJsselse totaal van vandaag.

Flevoland

De veiligheidsregio Flevoland noteert net als gisteren een stijging van 8 besmettingen; de 50 van maandag werden er 58 op dinsdag. Dat ligt bovendien boven het zevendaagse gemiddelde van 54 en de signaalwaarde van 7 besmettingen per 100.000 inwoners wordt zowel vandaag (13,5) als over de afgelopen zeven dagen (12,7) overschreden.

Bij de gemeenten valt Lelystad al enige tijd op met een relatief hoge score. Na een voorzichtige daling in de afgelopen dagen gaat ook daar het aantal besmettingen weer omhoog: 16 in totaal, 20 per 100.000 inwoners.

Nationaal

Ten opzichte van gisteren werden er in heel Nederland 261 positieve tests meer gemeld. Het totaal van vandaag komt daarmee op 1694. De gemiddelde daling blijft gehandhaafd: over de afgelopen zeven dagen werden namelijk nog 1907 positieve testuitslagen per dag gemeld. Dat past bij het beeld dat vandaag in Oost-Nederland waarneembaar is: een kleine dagopleving, een dalende trend.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk blijft de ziekenhuisbezetting toenemen, dat was de afgelopen dagen ook al zo. Met 13 nieuwe patiënten erbij staat het totaal vandaag op 578. Daarvan liggen er 200 op de intensive care, dat zijn 2 patiënten meer dan gisteren. In totaal zijn er 56 nieuwe covidpatiënten opgenomen, 15 meer dan gisteren. Gisteren werden nog 9 overlijdens gemeld, dat aantal meldingen daalde vandaag naar 5.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) schrijft vandaag te verwachten dat de bezetting op zowel de reguliere bedden als op de intensive care de komende week gaat dalen.

In de drie veiligheidsregio’s van De Stentor kwamen er ook ziekenhuisopnames bij, terwijl gisteren de drie tellers nog op nul stonden. In IJsselland ging het om 3 opnames, in Noord- en Oost-Gelderland om 1, in Flevoland op 2. De drie regio’s noteerden geen nieuwe sterfgevallen.

Uitgebreide update Naast de dagelijkse cijfers publiceerde het RIVM dinsdag ook weer een uitgebreidere update. Het totaal aantal positieve tests over de afgelopen zeven dagen lag 16 procent lager dan een week daarvoor: in absolute getallen gaat het om een daling van bijna 16.000 positieve testuitslagen naar ruim 13.000. Daarbij hoort ook nog een ander percentage: 8 procent van het totaal afgenomen tests van positief, in de week daarvoor was dat nog 9 procent. Het reproductiegetal daalde van 0,99 naar 0,91 (waarde van 6 september). Ook was er sprake van een gemiddelde daling in de algehele ziekenhuisbezetting (23 procent) en in die op de intensive care (-18 procent). Het aantal gemelde sterfgevallen steeg wel, van 35 naar 45.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.