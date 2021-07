KAART | Opnieuw amper positieve tests in Oost-Nederland, piekje in Zutphen

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 35 positieve tests geregistreerd in het afgelopen etmaal in de veiligheidsregio's IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland. Dat zijn er zes minder dan een dag eerder. In de Stentor-regio zijn er vier gemeenten die in verkeerde zin opvallen. Zutphen is daarbij ‘koploper’ met een piekje in de besmettingen.

Acht mensen in Zutphen kregen vandaag te horen dat hun coronatest een positieve uitslag geeft. Dat is een stuk hoger dan de drie positieve meldingen, die er gemiddeld in de afgelopen week waren. Zutphen kleurt dan ook het donkerst op de coronakaart in dit deel van het land.

Ook Dalfsen, Rijssen-Holten en Nunspeet springen er in deze zin uit, hoewel het aantal besmettingen in absolute aantallen meevalt. Nunspeet telde twee besmettingen, Dalfsen en Rijssen-Holten beide drie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Steden

Dat is op dit moment dus al genoeg om af te wijken. Want het beeld is over het algemeen zeer rustig, met slechts enkele besmettingen. In meerdere gemeenten was er opnieuw geen enkele positieve testuitslag. Zelfs Deventer noteert als stad nul besmettingen in de afgelopen 24 uur. Apeldoorn en Zwolle kregen er elk één corona-registratie bij.

Voor zover gemeld is in het algemene etmaal niemand in dit deel van het land in het ziekenhuis opgenomen met covid-19.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Minder ziekenhuisopnames

In heel Nederland zijn er vandaag 845 nieuwe positieve testen gemeld. In de voorgaande zeven dagen was dat gemiddeld 616 per dag. Vooral onder twintigers neemt het aantal besmettingen toe, blijkt uit de cijfers. Het aantal ziekenhuisopnames vanwege corona nam gisteren (de meest actuele cijfers) landelijke wel af. Dat waren er 9, tegenover 12 gemiddeld per dag in de voorgaande week. Er liggen momenteel 278 coronapatiënten in het ziekenhuis.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.