KAART | Opnieuw bar en boos in één gemeente in Oost-Nederland: Zwartewaterland. Weekcijfers slaan plots om

Het aantal nieuwe besmettingen (3846) in Nederland lag tussen gisterochtend en vanochtend een stukje lager dan een etmaal eerder (4201). Dat er in deze regio juist wat meer positieve tests werden geregistreerd, is te wijten aan de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Daar kwamen 123 coronagevallen aan het licht, gisteren registreerden de GGD’s daar 83 positieve tests. Noord- en Oost-Gelderland kent echter geen probleemgemeente, in tegenstelling tot IJsselland. Zwartewaterland kleurt voor de derde keer in vier dagen rood op de coronakaart. Dat gebeurt wanneer er meer dan 57 besmettingen per 100.000 inwoners zijn geteld in 24 uur. De afgelopen vier dagen testten 55 mensen in die gemeente positief op het virus.

In IJsselland nam het aantal coronagevallen afgelopen etmaal (105) wel iets af ten opzichte van een dag eerder (83). In Flevoland nam het aantal geregistreerde besmettingen licht toe: van 66 tot 89.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Weekcijfers

Op dinsdag publiceert het RIVM ook de wekelijkse coronacijfers per veiligheidsregio. Die trend was lange tijd gunstig, maar daar kwam vandaag een einde aan. De afgelopen week werden 29.977 besmettingen geregistreerd, bijna 20 procent meer dan vorige week. Toen werden 25.229 positieve tests geteld.

Ook in deze regio liep het aantal coronagevallen op ten opzichte van een week eerder. Het verschil was relatief het grootst in IJsselland. Daar testten van 16 tot 23 februari om 10.00 uur 648 inwoners positief. Een week eerder waren dat er nog 513, een toename van 26 procent. Ook in Noord- en Oost-Gelderland (van 787 naar 912) en in Flevoland (435 naar 457) liep het aantal geregistreerde besmettingen op.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Meer tests

Een van de oorzaken van de stijging lijkt het het fors toegenomen aantal tests. De afgelopen kalenderweek lieten 263.291 personen zich testen op corona. Dat zijn ruim 70.000 personen meer dan in de week van 8 tot en met 14 februari, toen Nederland nog werd geteisterd door kou en winterweer. Dit is een stijging van 38 procent.

Van de mensen die zich hebben laten testen is het deel met een positieve testuitslag afgelopen week gedaald naar 9,8 procent, een week eerder was dat nog 11,5 procent. Vooral bij kinderen onder de twaalf werd vaker een besmetting geconstateerd. Jongvolwassenen, van 18 tot en met 24 jaar, raken nog steeds het vaakst besmet, zo maken de laatste weekcijfers van het RIVM duidelijk.

In de ziekenhuizen is de situatie redelijk stabiel. Het aantal nieuwe opnames bedroeg in een week 1140, tegenover 1197 vorige week. Daarvan kwamen 240 mensen op de intensive care terecht, dat waren er vorige week 194. Er overleden 418 mensen aan corona, ongeveer net zoveel als vorige week.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.