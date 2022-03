KAART | Opnieuw daling in besmettingen in Oost-Nederland, behalve in Flevoland

CHECK JOUW GEMEENTEOpnieuw is er een daling merkbaar in de regio Oost-Nederland: er zijn 4341 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Gisteren waren dat er 5167. In twee veiligheidsregio’s is er een daling te zien ten opzichte van een etmaal eerder. Alleen in de veiligheidsregio Flevoland steeg het aantal nieuwe besmettingen.

De grootste daling in het aantal nieuwe besmettingen lag in veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Daar werden 2099 nieuwe besmettingen gemeld vandaag door de plaatselijke GGD’s. Gisteren waren dat er nog 2436.

Ook in de veiligheidsregio IJsselland zijn minder besmettingen gemeld dan een dag ervoor. Gisteren kreeg de regio nog 1643 nieuwe besmettingen te verwerken, vandaag waren dat er 1386.

In de afgelopen 24 uur zijn er in de veiligheidsregio Flevoland 856 nieuwe besmettingen ontdekt via een GGD-test. In totaal zijn dit 86 besmettingen meer dan een dag eerder.

Gisteren had de gemeente Hardenberg nog reden tot zorg met 262 nieuwe besmettingen, maar vandaag zijn er 157 besmettingen gemeld. Er zijn vandaag zeven gemeenten die boven de 300 besmettingen per 100.000 inwoners hebben in relatieve cijfers. In absolute cijfers ziet dat er zo uit: Steenwijkerland (159), Meppel (105), Olst-Wijhe (57), Brummen (77), Zutphen (162), Berkelland(132) en Rijssen-Holten (145). De minste besmettingen waren er in Staphorst (14) en Urk (4).

In Zwolle raakten 343 mensen besmet met covid-19. In andere steden waren dit de aantallen gemelde besmettingen: Deventer (240), Apeldoorn (390), Kampen (138), Zutphen (162) en Harderwijk (102).



Landelijke cijfers

Gisteren zijn er in Nederland 39.164 positieve testen gemeld, vandaag waren dat er 35.043. Dit cijfer ligt ruim onder het weekgemiddelde van 37.967. Het aantal ziekenhuisopnamen is gestegen. In de afgelopen 24 uur lagen er 1997 mensen met corona in de Nederlandse ziekenhuizen.

Volgens de Landelijke Coördinatiecentrum Spreiding Patiënten liggen van deze mensen er 143 patiënten op de intensive care, 4 minder dan gisteren. Van de Covid-19-patiënten liggen er 1.854 in de kliniek, 28 meer dan gisteren.