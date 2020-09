Kaart: Opnieuw forse stijging coronabesmettingen in Oost-Nederland, bekijk hier hoe het zit in jouw gemeente

De afgelopen week zijn er 13.471 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat is een stijging van 62 procent. Ook het aantal ziekenhuisopnames is opgelopen. De afgelopen week belandden 152 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis. 33 mensen overleden aan het virus.

De cijfers zijn flink gestegen sinds vorige week. Toen stond het aantal besmettingen nog op 8.265. Dat is een stijging van 60 procent. Het aantal ziekenhuisopnames lag een week geleden op 92 en 14 mensen overleden toen aan het virus.

De stijging is deels te verklaren omdat meer mensen zich laten testen, maar ondanks dat het aantal afgenomen testen de afgelopen week (192.255) minder was dan vorige week (195.545) loopt het aantal positieve testen op. 6,1 procent van de mensen die zich liet testen kreeg een positieve uitslag. Vorige week was dat nog 39 procent.

Weer een stijging in Oost-Nederland

Ook in onze regio loopt het aantal coronabesmettingen op, al kleurt de kaart minder donker dan vorige week. Dat heeft te maken met het veranderen van de waarden, omdat het aantal besmettingen in de rest van het land nog hoger ligt.

In Gelderland werden de afgelopen week 1040 nieuwe besmettingen geconstateerd, dat komt neer op 49.9 per 100.000 inwoners. Vorige week waren dat er nog 654. Flevoland telt na 148 nieuwe besmettingen vorige week er deze week 196. Dat zijn er 463 per 100.000 inwoners. In Overijssel gaat het wat minder hard qua besmettingen. Daar hebben 380 mensen het virus opgelopen en dat zijn er 32,7 per honderd duizend inwoners. Vorige week telde Overijssel nog 213 besmette personen.

Flinke stijging in brandhaarden Heerde en Harderwijk

De koplopers qua besmettingen in onze regio zijn Zeewolde, Harderwijk, Zwartewaterland en Ommen. In Heerde is het aantal besmettingen ten opzichte van vorige week meer dan verdubbeld. Daar hadden onder andere negen leden van zangkoren het virus onder de leden.

In Zeewolde en Ommen steeg het aantal besmettingen licht, in Harderwijk loopt het snel op. In Harderwijk en Putten steeg het aantal besmettingen sinds 16 september plots fors. Een bruiloft in Amsterdam bleek toen de oorzaak. De leerlingen van 5VWO van het Christelijk College Nassau Veluwe zitten sinds deze week in quarantaine, nadat het aantal besmettingen op de school ineens fors steeg.

Een opvallende nieuwkomer deze week is de gemeente Zwartewaterland. Waren daar vorige week slechts drie besmettingen geregistreerd, deze week zijn het er 20. Een privéfeestje in Genemuiden is de oorzaak van deze stijging. Urk, dat lang coronavrij bleef telt deze week ook één besmetting.

Amsterdam is coronahoofdstad

Amsterdam is nog steeds de coronahoofdstad van Nederland. Daar werd de grens van 10.000 besmettingen sinds het begin van de uitbraak overschreden. Rotterdam staat op de tweede plaats 8.029. Andere steden waar meer dan 1.000 besmettingen zijn geconstateerd zijn Den Haag, Utrecht, Tilburg, Nijmegen, Almere, Maastricht, Eindhoven en Breda.

Meer dan de helft van de mensen waarvan kon achterhaald worden waar ze hun besmetting hebben opgelopen, loopt het virus thuis op. Een op de negen mensen raakte op het werk besmet en zo'n 5 procent in de horeca.