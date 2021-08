KAART | Opnieuw lichte stijging coronabesmettingen in Oost-Nederland, Brummen kleurt donkerrood

CHECK JOUW GEMEENTEVoor de derde dag op rij is het aantal nieuwe coronabesmettingen licht gestegen in Oost-Nederland. Er is geen sprake van een explosieve stijging, maar de week wordt wel op het hoogste punt afgesloten. Brummen beleeft een opvallende opleving van het aantal gemelde gevallen. De Veluwse gemeente kleurt vandaag donkerrood.

Het is mogelijk dat de dagcijfers een vertekend beeld geven. De GGD kampte deze week drie keer met een storing, waardoor sommige coronabesmettingen pas later werden geregistreerd. Landelijk gezien werden de afgelopen 24 uur in totaal 2718 nieuwe gevallen gemeld, zo’n 130 meer dan gisteren.

De teller in Oost-Nederland staat vandaag in totaal op 278 nieuwe besmettingen, dat zijn er 21 meer dan de 257 van gisteren. Flevoland beleeft als enige een daling, daar zijn 74 nieuwe gevallen gemeld, gisteren waren dat er nog 90. IJsselland (72) en Noord- en Oost-Gelderland (132) zien juist een lichte stijging van een het aantal nieuwe coronagevallen. In beide regio’s gaat het om een bescheiden toename, al bereikt Noord- en Oost-Gelderland wel het hoogste dagcijfer sinds 6 augustus.

Wel werden minder ziekenhuisopnames gemeld. In Oost-Nederland werden gisteren in totaal 7 mensen met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis: 4 in Flevoland, 2 in Noord- en Oost-Gelderland en 1 in IJsselland. Een dag eerder werden er 11 ziekenhuisopnames gemeld in Oost-Nederland.

Brummen kleurt donkerrood

Opvallend is dat Brummen donkerrood kleurt. In de Veluwse gemeente worden 82 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld. Deze uitschieter komt als een verrassing, aangezien Brummen al enige tijd niet tot de ‘slechte jongetjes van de klas’ behoort. De opleving zou het gevolg kunnen zijn van de GGD-storingen. De overige, beperktere uitschieters in Oost-Nederland zijn Meppel (44,2), Nijkerk (44) en Zeewolde (30,9).

Intensive care

Voor het eerst in iets meer dan een week liggen er minder dan 200 coronapatiënten op de intensive cares. Op die ziekenhuiskamers liggen nu 196 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

In de afgelopen dag zijn veertien ic-bedden vrijgekomen. Het is de grootste daling sinds 8 juli. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen steeg de afgelopen dag wel iets, van 439 naar 450, maar over het algemeen gaat de lijn nog steeds omlaag. Begin augustus lagen meer dan 500 mensen vanwege corona op die zalen.

In totaal liggen nu 646 mensen in het ziekenhuis vanwege Covid-19. Dat is het laagste aantal in meer dan twee weken. Het is de vierde achtereenvolgende dag waarop het totaalaantal opgenomen patiënten daalt.

