KAART | Opnieuw meer dan 300 positieve tests in de regio, augustus-record in Flevoland

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 306 positieve tests bijgekomen in deze regio tussen gisterochtend en vanochtend. Een etmaal eerder waren het er nog 333. Dat de Stentor-regio vandaag opnieuw boven de 300 nieuwe besmettingen uitkomt, is voor een groot deel te wijten aan Flevoland.

In deze veiligheidsregio kwamen 126 coronagevallen aan het licht. Dat is het hoogste aantal positieve tests deze maand in Flevoland. De afgelopen vijf dagen lag het aantal steeds rond de 100 nieuwe besmettingen. In Noord- en Oost-Gelderland kwamen er 112 nieuwe besmettingen bij, in IJsselland waren het er afgelopen 24 uur 68.

Zowel in absolute als in relatieve zin torent de veiligheidsregio Flevoland ver boven de andere twee uit. In Flevoland testten tussen gisterochtend en vanochtend per 100.000 inwoners 29 mensen positief. In Noord- en Oost-Gelderland (14) en IJsselland (13) ligt dat getal veel lager.

Dat past in het beeld van de afgelopen drie weken. Daaruit blijkt ook dat er, in verhouding tot het aantal inwoners, aanzienlijk meer mensen positief testen in Flevoland dan in Noord- en Oost-Gelderland en IJsselland.

Niet zorgwekkend

Op de kaart van vandaag kleuren 11 gemeenten grijs in deze regio. Dat betekent dat er minder dan 7 besmettingen per 100.000 inwoners zijn geregistreerd. Geen van deze gemeenten haalde de 0-score. In zowel Dalfsen, Elburg Heerde, Ermelo als Urk testte één inwoner positief.

De gemeenten Hattem en Brummen kleuren vandaag donkeroranje op de kaart. Het aantal nieuwe besmettingen is ook daar echter klein. In Brummen gaat het om 6 positieve tests (29 per 100.000 inwoners) en in Hattem om 4 (33 per 100.000 inwoners).

Landelijk

Het nationale aantal positieve coronatesten is met 2534 in de afgelopen 24 uur ongeveer op hetzelfde niveau gebleven ten opzichte van een week eerder. Toen noteerde het RIVM op donderdag 2570 nieuwe gevallen.

In de afgelopen zeven dagen kregen in totaal 17.146 mensen te horen dat ze het virus hadden opgelopen. Dat zijn er iets meer dan in de zeven dagen daarvoor, toen opgeteld 16.513 besmettingen aan het licht kwamen.

Al twee weken ligt het dagelijkse aantal geconstateerde besmettingen tussen de 2000 en 3000. Het RIVM registreerde gisteren een uitschieter met ruim 2800 positieve testen. Het zevendaags gemiddelde staat nu op 2449 gevallen per dag.

Ziekenhuisopnamen

Op de intensive cares van Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 220 ernstig zieke coronapatiënten, aldus de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 8 patiënten meer dan gisteren en het hoogste aantal sinds 17 juni.

De bezetting op de verpleegafdelingen nam wel af, met 17 patiënten. Momenteel worden op de verpleegafdelingen 452 mensen verzorgd met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Bij elkaar opgeteld houden coronapatiënten 672 bedden bezet in de ziekenhuizen. Gisteren stond dat aantal op 681.

Op de intensive cares werden 14 nieuwe patiënten opgenomen, evenveel als een dag eerder. Op de verpleegafdelingen werden 54 nieuwe coronapatiënten opgenomen, 5 minder dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames per week op de ic’s blijft dalen, aldus het LCPS. Dat leidt waarschijnlijk niet direct tot een grote daling van de bezetting op de ic’s, doordat mensen er relatief lang liggen. Op de verpleegafdelingen blijft het gemiddeld aantal nieuwe opnames per week min of meer stabiel.

Het coördinatiecentrum verwacht dat de bezetting op zowel de intensive cares als op de verpleegafdelingen komende tijd ‘langzaam zal dalen’. Om de druk op de ziekenhuiszorg te spreiden worden coronapatiënten waar mogelijk verdeeld over regio’s. Gisteren werden er tien patiënten verplaatst. Dat is het hoogste aantal sinds 22 mei.

