KAART | Opnieuw minder besmettingen in de regio: Hattem heeft de slechtste cijfers

Check jouw gemeenteHet aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is vandaag opnieuw gedaald. Er worden 428 nieuwe positieve tests gemeld, terwijl dat er gisteren nog 513 waren. Op de coronakaart zien we dat Hattem nu de gemeente is met veruit de meeste besmettingen per 100.000 inwoners. Staphorst, dat gisteren nog donkerrood kleurde op de kaart, doet het vandaag een stuk beter.

In heel Nederland kwamen er het afgelopen etmaal 4520 nieuwe coronagevallen aan het licht. Dat zijn er voor de zevende dag op rij minder dan het weekgemiddelde. Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 5794 nieuwe coronagevallen per dag gemeld.

In Oost-Nederland staat de teller qua nieuwe besmettingen vandaag dus op 428. De veiligheidsregio IJsselland noteert vandaag 124 nieuwe besmettingen en in Flevoland zijn dat er 104. In de regio Noord- en Oost-Gelderland zijn er 200 nieuwe positieve tests geconstateerd.

Hattem heeft slechtste cijfers

Op de coronakaart, met het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, is een opvallende ontwikkeling te zien. Gisteren was Staphorst de absolute uitschieter met 93,3 positieve tests per 100.000 inwoners, waarmee het diep donkerrood kleurde. Vandaag kleurt Staphorst donkeroranje met 35 besmettingen per 100.000 inwoners.

De koppositie in deze regio is overgenomen door Hattem dat vandaag opnieuw donkerrood kleurt met 65,5 besmettingen per 100.000 inwoners. In absolute zin worden hier vandaag acht nieuwe besmettingen gemeld. Ook gisteren kleurde Hattem donkerrood, met 65,5 positieve tests.

Urk kleurde gisteren nog lichtoranje met 23,8 besmettingen per 100.000 inwoners. In absolute zin ging het om vijf nieuwe besmettingen. Vandaag is Urk donkeroranje met 33,3 positieve tests. Het gaat om 7 nieuwe besmettingen.

Besmettingen grote steden

In Rotterdam hoorden tussen vrijdag- en zaterdagochtend 211 mensen dat ze positief zijn getest op corona. In Amsterdam waren dat er 203. Ook in Den Haag (147), Eindhoven (98) en Utrecht (92) kwamen relatief veel besmettingen aan het licht.

Het RIVM noteerde 13 sterfgevallen door Covid-19 tussen vrijdag en zaterdag. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. In totaal stierven tot dusver meer dan 17.400 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Sinds het begin van de uitbraak werden landelijk al bijna 1,59 miljoen mensen positief getest. Waarschijnlijk komt dat aantal zondag of maandag boven de 1,6 miljoen uit.

Aantal ic-patiënten daalt

Het aantal coronapatiënten dat op een verpleegafdeling of intensive care ligt is weer gedaald. Ziekenhuizen behandelen nu 2183 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 21 maart.

Ten opzichte van vrijdag daalde het aantal opgenomen coronapatiënten met 67. Op de verpleegafdelingen zijn 49 bedden vrijgekomen ten opzichte van een dag eerder. Op die vleugels liggen nu 1473 coronapatiënten. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met 18 naar 710. Het is de tiende achtereenvolgende dag waarop het aantal ic-patiënten met corona daalt.