KAART | Opnieuw minder coronabesmettingen in Oost-Nederland, Harderwijk is de negatieve uitschieter

Check jouw plaatsDe coronakaart van Oost-Nederland kleurt vandaag oranje en dat betekent dat er in de afgelopen 24 uur minder nieuwe besmettingen zijn genoteerd. Ook landelijk gezien is het aantal besmettingen afgenomen. In het afgelopen etmaal werden er 1.490 minder coronagevallen gemeld.

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend kwamen er 8215 meldingen van positieve tests binnen bij het RIVM) tegen bijna 9705 van de dag ervoor. In Oost-Nederland waren er dat 1.060: 562 in Nood -en Oost-Gelderland, 331 in IJsselland en 167 in Flevoland.

Het aantal besmettingen in zowel Noord- en Oost-Gelderland en IJsselland namen toe. Flevoland daarentegen laat een afname van ruim honderd zien ten opzichte van gisteren. Voor het eerst sinds dagen kleurt de kaart daar dan ook oranje in plaats van donkerrood.

In zes gemeenten zijn meer dan honderd besmettingen per 100.000 inwoners gemeld. Dat gaat net als gisteren om Rijssen-Holten, NIjkerk, Staphorst en Hardenberg. Putten en Harderwijk kwamen daar vandaag bij. De laatste scoort met 150 besmettingen per 100.000 inwoners het slechts van deze regio.

Door de forse afname in Flevoland kleurt daar nog slechts één gemeente donkerrood. Urk is in Flevoland de enige gemeente die waar nog meer dan 56 besmettingen per 100.000 inwoners zijn genoteerd. Noordoostpolder en Zeewolde scoren zelfs het beste van deze regio met 35 besmettingen per 100.000 inwoners.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Ook afname bij ziekenhuisopnames

Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt af. De afgelopen 24 uur zijn er 168 minder mensen opgenomen. In totaal liggen er nu 2649 coronapatiënten. Op de intensive care liggen op nieuwjaarsdag 692 mensen met Covid 19, 21 minder dan op oudjaarsdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), dat eerder nog uitging van een stijging.

Op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen liggen 1957 coronapatiënten, 147 minder dan op donderdag. Het aantal nieuwe corona-opnames is 239 in de kliniek en 37 op de ic. Net als donderdag liggen er elf Nederlanders op een Duitse intensive care. Negentien patiënten zijn de afgelopen 24 uur verplaatst tussen de regio's, vier hiervan zijn ic-patiënten.

In Oost-Nederland komen de meeste mensen die zijn opgenomen uit Urk, Harderwijk, Zwartewaterland, Oldebroek, Heerde en Nunspeet. Steenwijkerland en Meppel hebben relatief weinig opnames.

