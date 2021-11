KAART | Opnieuw minder nieuwe coronagevallen in IJsselland, wél veel besmettingen in Zwolle

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 2070 mensen positief op corona getest in Oost-Nederland tussen gisterochtend en vanochtend. Dat is iets minder dan het aantal (2134) van een etmaal eerder. Positief nieuws: in IJsselland neemt voor de derde dag op rij het aantal nieuwe besmettingen af.

Afgelopen weekend testten op zaterdag én zondag ruim 700 inwoners van IJsselland positief op het coronavirus. Dat nam gisteren af tot 563 nieuwe besmettingen, afgelopen etmaal waren het er 541. Van een betrouwbare trend kunnen we nog niet spreken. Vorige week nam het aantal nieuwe positieve tests bijvoorbeeld ook drie dagen af waarna alsnog een toename volgde.

Zwolle scoort in absolute én relatieve zin vandaag het slechts in IJsselland. In de Overijsselse hoofdstad werden 181 positieve tests geregistreerd: omgerekend 139 per 100.000 inwoners. Dat dagaantal lag in Zwolle slechts drie keer hoger.

In Deventer is het aantal nieuwe besmettingen, na een piekje in het weekend, wat verder afgenomen. Zaterdag meldden de GGD’s nog 105 positieve tests, zondag 99, gisteren 90 en vandaag zijn er 81 gemeld (80 per 100.000 inwoners).

Zeven dodelijke slachtoffers

In Noord- en Oost-Gelderland kwamen 1014 nieuwe coronagevallen aan het licht. Dat aantal is vergelijkbaar met het getal van gisteren (1037). Apeldoorn is met 189 positieve tests hofleverancier. Ten opzichte van het aantal inwoners doen Ermelo (49, omgerekend 181 per 100.000 inwoners) en Hattem (21, omgerekend 172 per 100.000 inwoners) het ’t slechtst in deze regio.

In Noord- en Oost-Gelderland werden 7 sterfgevallen gemeld door corona. Dat het overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt in het weekeinde overlijdt, wordt dit vaak in de loop van maandag geregistreerd. Het RIVM meldt dit dan in de cijfers van dinsdag.

In IJsselland en Flevoland werden geen coronadoden gemeld.

Flevoland

In Flevoland telden de GGD’s 515 positieve tests. Dat aantal is, net als in IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland, een fractie lager dan het getal van een dag eerder (534). In negatieve zin valt de gemeente Noordoostpolder op met 160 positieve tests per 100.000 inwoners: 76 in absolute zin.

In Lelystad testten 98 mensen positief: 123 per 100.000 inwoners. Urk is de enige gemeente die niet donkerrood kleurt op de coronakaart in Flevoland vandaag. Op het voormalige eiland kwamen 13 nieuwe coronagevallen aan het licht: 61 per 100.000 inwoners.

Landelijk beeld

Afgelopen etmaal testten 22.119 mensen in Nederland positief op het coronavirus. Dat aantal is vergelijkbaar met eerdere dagen.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag met 73 gestegen tot 2845. Dat is nog net onder het hoogste niveau van de afgelopen winter. Die piek was op 5 januari, toen er 2890 covidpatiënten in de ziekenhuizen lagen. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), voorspelde maandag dat het aantal opgenomen patiënten deze week richting de 3000 gaat.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 2250 coronapatiënten, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 41 meer dan maandag. Op de intensive cares nam het aantal mensen met corona toe met 32 tot 595.

In de afgelopen 24 uur werden op de verpleegafdelingen 339 nieuwe coronapatiënten binnengebracht. Op de ic’s werden 47 mensen opgenomen.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen door het coronavirus blijft oplopen. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend kreeg het RIVM 65 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van het virus was overleden. Dat is het hoogste aantal sinds 2 maart, bijna negen maanden geleden.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM het overlijden van 367 coronapatiënten. Dat komt neer op gemiddeld 52 meldingen per dag, het hoogste niveau sinds 24 februari. In de afgelopen twee weken is het sterftecijfer ongeveer verdubbeld.

