KAART | Opnieuw rode gloed over Oost-Nederland op coronakaart: drie gemeenten vormen uitzondering

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 1737 mensen positief getest in de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 222 minder dan een etmaal eerder. Desalniettemin: slechts drie gemeenten in deze regio kleuren niet rood op de coronakaart.

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland blijft koploper in deze regio met 907 positieve testen: een dag eerder waren het er nog 1023. IJsselland volgt met 426 positieve testen, een daling ten opzichte van gisteren toen er nog 522 besmettingen werden gesignaleerd. Flevoland laat een minimale daling zien met 404 nieuwe besmettingen ten opzichte van 412 besmettingen gisteren.

Aan kop

Apeldoorn voert in de regio de lijst aan met het absolute aantal meest gemelde besmettingen: 135. Omgerekend zijn dat er 82 per 100.000 inwoners. Ook opvallend: de gemeente Rijssen-Holten verdubbelt in absolute cijfers bijna van 37 positieve coronatesten gisteren naar 64 nieuwe besmettingen vandaag in de gemeente. Relatief gezien zijn dat 167,5 positieve testen per 100.000 inwoners.

Urk is, in relatieve zin, de gemeente met de meeste nieuwe coronagevallen in deze regio. Wel laat het vissersdorp een lichte daling zien: van 372,2 positieve test per 100.000 inwoners naar 349,9 positieve testen per 100.000 inwoners. In absolute cijfers werden er vandaag 73 personen positief getest in Urk.

Niet-rode gemeenten

Raalte en Dalfsen lijken stuivertje te hebben gewisseld: waar Dalfsen in de rode cijfers terecht is gekomen met 76 positieve testen per 100.000 inwoners is Raalte juist gezakt en is in de donkeroranje cijfers terecht gekomen, het een na hoogste risiconiveau met 55 positief geteste mensen per 100.000 inwoners.

Meppel en Olst-Wijhe houden stand in het één na hoogste risiconiveau met respectievelijk 19 nieuwe besmettingen sinds gisteren (55 per 100.000 inwoners) en 8 nieuwe besmettingen (43 per 100.000 inwoners) sinds gisteren.

Landelijk

In heel Nederland werden vandaag 16.287 nieuwe coronagevallen geteld, een lichte daling ten opzichte van het record van gisteren (16.364). In de eerste twaalf dagen van november heeft het RIVM al 137.345 positieve coronatests gemeld. Dat is meer dan in heel oktober. Toen testten in 31 dagen tijd ruim 129.000 mensen positief.

Ziekenhuisopnamen

De ziekenhuizen hebben de afgelopen dag 259 nieuwe coronapatiënten binnen zien komen. Dat is het hoogste aantal opnames in een dag sinds 15 mei, bijna zes maanden geleden.

De verpleegafdelingen namen 225 coronapatiënten op en de intensive cares 34. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gemiddeld 218 nieuwe opnames per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 16 mei. Het gemiddelde stijgt nu voor de 31ste dag op rij.

In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1755 mensen vanwege corona. Dat is het hoogste aantal sinds 21 mei. Voor het eerst in maanden liggen er meer dan 1400 coronapatiënten op de verpleegafdelingen en meer dan 350 op de intensive care.

In de afgelopen dag steeg het aantal opgenomen patiënten met 56, en de dag ervoor waren er ook al 52 mensen met corona bij gekomen.

