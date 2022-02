KAART | Opnieuw ruim 9000 besmettingen in roodgekleurde regio, uitschieters op de Veluwe

CHECK JOUW GEMEENTEOost-Nederland noteert opnieuw ruim 9000 nieuwe coronabesmettingen. Dat aantal is ongeveer gelijk aan gisteren. Grote uitschieters zijn te vinden op de Veluwe, waar gemeenten net als in bijna de hele regio donkerrood kleuren.

Om precies te zijn staat de teller in de regio vandaag op 9489 nieuwe positieve tests. Dat zijn er iets minder dan de 9656 van gisteren. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland telt de meeste nieuwe besmettingen: 4560. In IJsselland gaat het om 3226 nieuwe coronagevallen en in Flevoland om 1703.

Uitschieters

Op de coronakaart met het aantal besmettingen per 100.000 inwoners blijft Oost-Nederland grotendeels donkerrood kleuren. Uitschieters zien we op de Veluwe. In Nunspeet zijn er bijvoorbeeld 735,2 positieve tests per 100.000 inwoners en in Harderwijk 710,1. In absolute zin gaat het in Nunspeet om 206 nieuwe besmettingen en in Harderwijk om 346.

De grootste uitschieter in deze regio is echter de gemeente Rijssen-Holten met 769,6 besmettingen per 100.000 inwoners. Als we kijken naar de absolute aantallen gaat het hier om 294 nieuwe positieve tests.

Er zijn vijf gemeenten in deze regio waar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners onder de 500 blijft. Dit is het geval in Zutphen, Brummen, Lelystad, Bronckhorst en Urk. Laatstgenoemde telt 325,1 positieve tests per 100.000 inwoners en dat is het ‘laagst’ van alle gemeenten in Oost-Nederland. Het gaat op Urk om 69 nieuwe besmettingen als we kijken naar de absolute aantallen.

Landelijk beeld

In heel Nederland zijn er in de afgelopen 24 uur 86.862 positieve coronatests geregistreerd. Dat is een fractie hoger dan het cijfer van woensdag. Toen waren er 86.563 nieuwe gevallen. Dinsdag waren de besmettingscijfers ineens torenhoog na een correctie van het RIVM, maar dat beeld is nu weer hersteld. Wel kwam het RIVM vandaag iets later dan gebruikelijk met de cijfers. Dat was het gevolg van een technische storing.

Amsterdam telde opnieuw de meeste positieve tests. In de hoofdstad werden 3588 bevestigde besmettingen geregistreerd. In Rotterdam waren er 2318 nieuwe gevallen en in Den Haag 2298. Daarna volgen Utrecht (2244) en Groningen (1585). Op Schiermonnikoog waren er slechts acht positieve tests en op Vlieland vijf.

Afvlakking

In de afgelopen zeven dagen zijn 850.501 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 121.500 per dag. Dat is het hoogste niveau ooit, maar hier zitten dus ook achterstallige meldingen bij die dinsdag zijn binnengekomen. Volgens het RIVM vlakt het aantal positieve testen af.

Situatie in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag gedaald tot onder de 200. Er liggen nu 198 patiënten met corona op deze afdelingen, 8 minder dan woensdag. De laatste keer dat er minder dan 200 coronapatiënten op deze afdelingen lagen, was op 26 oktober.

In totaal liggen er nu nog 1513 mensen met corona in de ziekenhuizen. Dat zijn er 18 minder dan woensdag, zo blijkt uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Sterfgevallen

Het aantal gemelde sterfgevallen liep iets op na een paar dagen van daling. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat vijftien mensen aan de gevolgen van hun infectie zijn bezweken. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden.

In Oost-Nederland worden vandaag drie nieuwe sterfgevallen gemeld, in alle drie de veiligheidsregio gaat het volgens om één sterfgeval, blijkt uit cijfers op het coronadashboard.

