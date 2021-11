KAART | Opnieuw scoort Rijssen-Holten het beroerdst, Apeldoorn doorbreekt trend

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 2178 mensen positief op corona getest in de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 119 minder dan een etmaal eerder. Opnieuw valt de gemeente Rijssen-Holten in negatieve zin op. Ommen is het opvallende lichtpuntje.

In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werden voor de vierde dag op rij meer dan 1000 mensen positief getest. Het afgelopen etmaal waren het er 1025 (123 per 100.000 inwoners). Dat is iets minder dan de twee dagen ervoor: 1180 en 1178.

Afvlakking in Apeldoorn

In deze veiligheidsregio werden - in absolute zin - in Apeldoorn de meeste nieuwe besmettingen geconstateerd: 175 in totaal. Dat is minder dan een etmaal eerder. In Apeldoorn was het aantal nieuwe besmettingen de voorgaande vier dagen opgelopen van 111, 145 en 205 naar 211.

Dat in Apeldoorn de meeste positieve tests van Noord- en Oost-Gelderland zijn geteld, is niet zo wonderlijk. Het is immers de grootste gemeente. Om het absolute aantal in het juiste perspectief te plaatsen: in Apeldoorn testten 106 per 100.000 inwoners positief tussen gisterochtend en vanochtend.

De meeste omliggende gemeenten komen boven die 106 uit. Zo ook de Bijbelgordel, Kampen uitgezonderd. Hattem scoort relatief het slechtst met 188 positieve tests per 100.000 inwoners. In absolute zin gaat het om 23 besmettingen.

IJsselland

In IJsselland testten 615 inwoners positief; dat is 56 minder dan een dag eerder. In deze regio testten afgelopen etmaal 93 per 100.000 inwoners positief, dat is aanzienlijk minder beroerd dan in Noord- en Oost-Gelderland (123 per 100.000 inwoners).

Ommen doet het opvallend goed: daar zijn slechts 7 nieuwe besmettingen geconstateerd, 38 per 100.000 inwoners. Het aantal is zoveel lager dan de drie voorgaande dagen (31, 26 en 31) dat mogelijk niet alle positieve tests goed zijn doorgekomen. Dat zal de komende dagen moeten blijken.

Deventer

Een betrouwbaarder lichtpuntje is Deventer. In deze besmettingsgolf doet de koekstad het relatief goed. Afgelopen etmaal testten weliswaar 80 mensen positief: dat zijn er ‘slechts’ 79 per 100.000 inwoners. In de laatste vijf dagen kwam Deventer vier keer onder de 100 positieve tests per 100.000 inwoners uit. Dat gebeurde in vrijwel geen enkele gemeente in deze regio.

Rijssen-Holten doet ’t in de Stentor-regio het beroerdst het afgelopen etmaal. Daar testten 114 inwoners positief: omgerekend 298 per 100.000 inwoners. Ook gisteren voerde deze gemeente de lijst al aan met de meeste positieve tests per 100.000 inwoners in deze regio.

Flevoland

In Flevoland bleken afgelopen etmaal 538 inwoners het coronavirus onder de leden te hebben. Dat zijn er 42 meer dan gisteren. Urk scoort relatief het slechtst met 165 positieve tests per 100.000 inwoners. In absolute zin zijn het er 35. Het verschil met Lelystad is klein: 164 per 100.000 inwoners. Daar testten 131 mensen positief.

De enige gemeente die onder de 100 besmettingen per 100.000 inwoners blijft vandaag, is Dronten. Die gemeente komt op 93 per 100.000 inwoners uit vanwege 39 positieve tests.

Landelijk beeld

Een recordaantal Nederlanders is in de afgelopen dag positief getest op het coronavirus. Het RIVM kreeg tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 23.789 meldingen van positieve tests. Het oude record was vorige week donderdag gevestigd, met ongeveer 23.600 nieuwe gevallen in een dag tijd.

In alle 352 gemeenten van Nederland is bovendien het coronavirus in de afgelopen dag vastgesteld. Geen enkele gemeente bleef coronavrij. Dat is voor het eerst sinds het begin van de epidemie begin vorig jaar.

De stijging van het aantal positieve tests gaat wel iets langzamer. Het weektotaal over de afgelopen zeven dagen (156.921 positieve tests) ligt 32,4 procent hoger dan de week ervoor. Dat is het laagste ‘groeigetal’ sinds 9 oktober.

Het kan een tijdelijk dipje zijn, het kan ook komen doordat de GGD’s tegen hun maximale capaciteit aan zitten en niet in staat zijn om nog veel meer mensen te testen dan ze nu al doen, maar het zou ook kunnen betekenen dat de groei wat begint af te vlakken.

Ziekenhuisopnamen

Voor het eerst in bijna twee weken is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen woensdag iets afgenomen. Er liggen nu 2535 patiënten met corona. Dat zijn er 5 minder dan dinsdag, aldus cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Sinds het begin van de maand is de ziekenhuisbezetting van coronapatiënten verdubbeld.

Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten woensdag af met 22 tot 2030. Op de intensive cares (ic) liggen nu 505 mensen met corona, 17 meer dan een dag eerder. Eind mei lagen er voor het laatst meer dan 500 Covidpatiënten op de ic’s.

In de afgelopen 24 uur werden er op de verpleegafdelingen 272 nieuwe coronapatiënten binnengebracht. Op de ic’s werden er 47 mensen opgenomen.

