KAART | Opnieuw veel besmettingen in Rijssen-Holten

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 2114 mensen positief getest op corona in de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland. Dat zijn er 38 meer dan een etmaal eerder. De meeste besmettingen waren in Rijssen-Holten: daar werden 85 mensen positief getest, want neerkomt op 202 per 100.000 inwoners.

De toename in het aantal positieve testen komt voornamelijk door de regio Noord- en Oost Gelderland, waar sinds gisteren het aantal positieve besmettingen weer stijgt. De hele week ligt het gemiddelde in de regio rond de 1000 positieve testen. De huidige meting is een aantal van 922 besmettingen. Er overleden in de afgelopen 24 uur zes inwoners van de regio Noord- en Oost Gelderland aan de gevolgen van Covid19, twee meer dan vorige week.

Ook in de regio Flevoland is iemand overleden aan de gevolgen van de besmetting met het coronavirus. In Flevoland werden er 459 positieve testen gemeld, een daling van 67. In de regio IJsselland zijn er 733 inwoners positief getest.

In Flevoland kreeg de gemeente Noordoostpolder de meeste positieve uitslagen, 172 per 100.000 inwoners. Het gaat om een absoluut aantal van 82 besmette inwoners. Urk is de gemeente met het laagste aantal besmettingen met covid19 met 75,4 besmettingen per 100.000 inwoners. Het Drentse Meppel is koploper in het laagste aantal besmettingen met 58 besmettingen per 100.000 inwoners. Het is tevens de enige gemeente in oostelijk Nederland die in de laagste risicocategorie valt.

Zorgenkindje

Net als de afgelopen dagen blijft de gemeente Rijssen-Holten een zorgenkindje met 201 besmettingen per 100.000 inwoners. In absolute cijfers is dat een besmettingsaantal van 85 inwoners.

Landelijk gezien zijn er het minste aantal besmettingen in de regio Groningen. Nog steeds blijft Nederland voor het overgrote deel in de hoogste risicocategorie vallen. Het RIVM registreerde tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend in totaal 22.294 positieve coronatests.

