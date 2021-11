KAART | Opnieuw veel besmettingen op Urk en in Zwartewaterland, dagrecord voor Zwolle

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 1195 mensen positief getest op corona in de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 88 meer dan een etmaal eerder. De meeste besmettingen bevinden zich op Urk: daar werden 197,9 mensen per 100.000 inwoners positief getest, wat neerkomt 42 positieve tests.

Ook in Zwartewaterland blijft het aantal mensen dat positief test hoog: 40. Dit komt neer op 175,3 positieve tests per 100.000 inwoners. Toch neemt het aantal nieuwe besmettingen in Zwartewaterland af: gemiddeld testen er namelijk 42 mensen per dag positief in de afgelopen week. Op Urk zijn dat gemiddeld 32 mensen.

Vrijwel alle gemeenten in Oost-Nederland kleuren rood of donkeroranje op de coronakaart. Alleen Olst-Wijhe (4 nieuwe besmettingen), Steenwijkerland (12) en Meppel (8) doen het nog relatief goed. Zwolle mag ook een record bijschrijven, maar dan wel in negatieve zin. In die gemeente werden 98 mensen positief getest en de stad heeft daarmee het hoogste aantal coronabesmettingen dat ooit in Zwolle is vastgesteld.

10.000 besmettingen

Ook landelijk wordt in negatieve zin een record gebroken. Voor het eerst sinds 18 juli zijn er weer meer dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij het RIVM.

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 10.272 positieve coronatests geregistreerd. Sinds het begin van de coronacrisis, meer dan zeshonderd dagen geleden, zijn er vijftien dagen geweest met meer positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen zijn 58.375 positieve testuitslagen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het hoogste weektotaal sinds 22 juli. Het komt neer op gemiddeld bijna 8400 nieuwe gevallen per dag.’

Ziekenhuisopnames weer op niveau van eind mei

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag iets gestegen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen er nu 1327 mensen die worden behandeld vanwege Covid-19. Dat zijn er 17 meer dan gisteren. Eind mei lagen er voor het laatst zoveel Covidpatiënten in de ziekenhuizen.

Op de intensive cares klom het aantal coronapatiënten met 23 tot 273, het hoogste aantal sinds 11 juni. Precies één jaar geleden lagen er echter nog 2 keer zoveel mensen op de ic’s, namelijk 612. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1054 coronapatiënten, 6 minder dan een dag eerder.

Het LCPS gaf eerder al aan dat het aantal opnames verder zal toenemen. In de afgelopen 24 uur werden er 146 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 25 nieuwe patiënten opgenomen.

