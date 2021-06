KAART | Optimisme ondanks kleine stijging besmettingen: veel gemeenten in regio opnieuw op nul

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is in de afgelopen 24 uur licht gestegen ten opzichte van gisteren, al is die stijging zeer klein. De situatie in deze regio blijft er goed uitzien met veel gemeenten waar opnieuw nul nieuwe positieve tests werden gemeld.

In heel het land werden er het afgelopen etmaal 1086 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn er 50 meer dan gisteren. In Oost-Nederland staat de teller vandaag op 83 nieuwe besmettingen. De meeste daarvan kwamen aan het licht in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, waar 38 nieuwe positieve tests zijn gemeld. Dat is er één minder dan woensdag.

In de veiligheidsregio IJsselland worden er 26 nieuwe besmettingen geconstateerd, vier minder dan gisteren. In Flevoland is sprake van een kleine stijging. Daar komen vandaag 19 nieuwe besmettingen aan het licht, zeven meer dan een dag eerder.

Teller op nul

Net als de afgelopen dagen kleurt een groot deel van onze regio grijs op de coronakaart, de beste kleur die je als gemeente kunt hebben. In elf gemeenten kwamen er in de afgelopen 24 uur zelfs helemaal geen nieuwe besmettingen bij. In Hardenberg, Dalfsen, Heerde, Raalte, Meppel, Hattem, Elburg, Ermelo, Noordoostpolder, Epe en Olst-Wijhe staat de teller op nul.

Een echt duidelijke negatieve uitschieter in Oost-Nederland is er vandaag niet. Gisteren ging dit om Putten met 37,3 positieve tests per 100.000 inwoners, maar vandaag is dit hier gedaald tot 12,4. De meeste positieve tests per 100.000 inwoners worden vandaag gemeld in Nijkerk: 18,5. Daarna volgen Staphorst (17,5) en Brummen (14,5).

Landelijk beeld

Landelijk gezien zijn het de grote steden waar vandaag de meeste nieuwe besmettingen zijn geconstateerd. In Amsterdam kregen afgelopen etmaal 59 mensen een positieve testuitslag. Rotterdam telde 46 nieuwe gevallen en Den Haag 43. In Utrecht en Enschede kwamen respectievelijk 32 en 27 nieuwe coronabesmettingen aan het licht. In heel Nederland zijn het er dus 1086. Dat zijn er 494 minder dan vorige week donderdag. Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is hiermee ook weer verder gedaald.

Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 1,6 miljoen mensen in Nederland positief getest. Van meer dan 17.700 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. Het aantal vastgestelde sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met drie. Woensdag werden vier overlijdens gemeld. In Oost-Nederland zijn er vandaag geen nieuwe sterfgevallen geconstateerd.

Situatie in ziekenhuizen

Nederlandse ziekenhuizen behandelen nu nog 573 coronapatiënten. Dat zijn 32 patiënten minder dan gisteren, een afname van ruim 5 procent in één dag. Een week geleden lagen nog bijna 800 patiënten met corona in de ziekenhuizen.

Op de intensive cares liggen nu 226 coronapatiënten, 13 minder dan een etmaal eerder, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De overige 347 patiënten liggen op verpleegafdelingen. Het aantal nieuwe opnames van coronapatiënten blijft laag. Op de ic’s waren het er het afgelopen etmaal slechts 5.

