KAART | Opvallende daling in Oldebroek, coronasituatie in Nunspeet blijft slecht

CHECK JOUW GEMEENTEVan alle gemeenten in deze regio blijft de coronasituatie in Nunspeet ook vandaag het slechtst. Al gaat het hier wel iets beter ten opzichte van gisteren. In heel Oost-Nederland zien we een kleine daling van het aantal besmettingen. Een van de gemeenten met nul nieuwe positieve tests is Oldebroek. En dat mag je gezien de cijfers van gisteren toch best opvallend noemen.

In totaal staat de teller in deze regio vandaag op 190 nieuwe positieve tests. De meeste daarvan zien we in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland: 85. Dat zijn er minder dan gisteren. Een daling zien we ook in de veiligheidsregio IJsselland, waar 43 nieuwe besmettingen worden gemeld. Dat waren er dinsdag nog 51. Alleen in Flevoland zien we een kleine stijging: van 51 positieve tests gisteren naar 62 vandaag.

Nunspeet blijft uitschieter

De grote uitschieter in deze regio blijft Nunspeet met vandaag 42,8 positieve tests per 100.000 inwoners. In absolute zin kwamen er 11 nieuwe besmettingen bij. De situatie is minder slecht dan gisteren, toen Nunspeet met 60,7 besmettingen per 100.000 inwoners nog donkerrood kleurde. Een aantal gemeenten meldt meer dan 20 besmettingen per 100.000 inwoners. Dit zijn Raalte, Steenwijkerland, Elburg, Rijssen-Holten en Putten.

Oldebroek valt op

Verder zien we dat er de nodige gemeenten zijn die grijs kleuren op de coronakaart, wat wil zeggen dat het daar meevalt met de nieuwe besmettingen. Op een aantal plekken zien we zelfs helemaal geen nieuwe coronagevallen vandaag. Dit is het geval in Oldebroek, Voorst, Olst-Wijhe, Heerde, Hattem, Ommen en op Urk.

In het geval van Oldebroek kun je dat best verrassend noemen. Want die gemeente was gisteren juist nog één van de negatieve uitschieters qua besmettingen. Na Nunspeet met 60,7 besmettingen met 100.000 inwoners volgde dinsdag Oldebroek met 37,9. In absolute zin ging het hier om 9 nieuwe positieve tests. Vandaag ligt dat aantal dus op 0. Ook in Staphorst zien we een flinke daling: van 29 besmettingen per 100.000 inwoners gisteren naar 5,8 vandaag.

Landelijk beeld

In heel Nederland kwamen er deze woensdag 2402 nieuwe besmettingen bij, meldt het RIVM. Dat zijn er bijna 400 meer dan gisteren en ruim 600 meer dan maandag. In Rotterdam hoorden 169 mensen de afgelopen 24 uur dat ze een coronabesmetting hebben opgelopen, in Amsterdam 167. In Den Haag kregen 149 mensen een positieve testuitslag, in Utrecht 70 en in Enschede 46.

Situatie in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten op intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag met 3 gedaald tot 200, het laagste aantal sinds 17 augustus. In totaal liggen er nu nog 600 patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen. Dat zijn er 35 minder dan dinsdag, zo staat in de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het RIVM meldt vandaag 7 nieuwe aan corona gerelateerde sterfgevallen. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. In Oost-Nederland gaat het vandaag om één nieuw sterfgeval. Die viel te betreuren in de veiligheidsregio IJsselland, zo is te zien op het coronadashboard.

