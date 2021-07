KAART | Overal meer positieve coronatests, maar niet in Flevoland

VIDEO Boeren in het nauw gedreven: ‘Het liefst leggen we alles plat’

16:17 Voor boeren zou nagenoeg geen plek meer zijn in Nederland en dat pikken ze niet. Ze laten woensdag van zich horen in de vorm van protesten. Hoe die er uit gaan zien is nog niet duidelijk. In elk geval wordt er in Den Haag op het Malieveld gedemonstreerd. In de rest van het land zullen onder leiding van Farmers Defence Force gerichte acties worden gehouden. Ook daarvan is op dit moment onbekend wat er precies gaat gebeuren. Wel is duidelijk dat Zwolle, naast Assen, Arnhem en Den Bosch, bezoek van protesterende boeren kan verwachten.