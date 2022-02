KAART | Piek in coronabesmettingen verplaatst zich naar Flevoland

De afgelopen dagen waren er in Oost-Nederland duidelijk minder besmettingen in de Veiligheidsregio Flevoland, ten opzichte van de veiligheidsregio's Noord- en Oost Gelderland en IJsselland. Maar die situatie is in de nieuwste cijfers compleet gekanteld.

Zes keer zoveel

In het gebied van Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland is sprake van een dalende curve. Zaterdag waren er volgens de cijfers 4456 positief getest, zondag waren dat er 2957 en vandaag 2676. Veiligheidsregio laat de afgelopen drie dagen een stabiel aantal positief geteste mensen zien. Dat zijn er sinds zaterdag rond de 2.200.

Het aantal mensen dat vanwege covid-19 in het ziekenhuis wordt opgenomen neemt in Noord en Oost Gelderland de laatste dagen af. Waren het er vrijdag nog 10 en zaterdag 11, op zondag was het er 1 en vandaag waren het er 2. Die lagere cijfers kunnen wel vertekenen omdat meldingen vertraagd binnen kunnen komen. In IJsselland werd vandaag 6 mensen opgenomen, in Flevoland 3.