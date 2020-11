KAART | Positief beeld in Oost-Nederland, Urk enige rode stip op coronakaart

Het aantal nieuwe coronagevallen is voor de derde dag op rij gedaald. Afgelopen etmaal werden 4873 positieve tests geregistreerd: 576 minder dan gisteren. Die positieve trend is in IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland ook zichtbaar. In drie gemeenten in deze regio werden zelfs géén mensen positief getest.

De coronakaart van Oost-Nederland kleurt over de afgelopen 24 uur vrijwel volledig geel of oranje: een teken dat er relatief weinig nieuwe coronagevallen zijn geregistreerd. Urk is het enige rode stipje op de kaart. Met 17 nieuwe positieve tests - 80 op 100.000 inwoners - scoort die gemeente echter minder beroerd dan vorige week vaak het geval was. Toch behoort Urk ook met dit aantal besmettingen tot de gemeenten met landelijk de meeste positieve tets in verhouding tot het aantal inwoners.

Dalfsen, Olst-Wijhe en Heerde blinken uit over de afgelopen 24 uur: daar werden geen positieve tests afgenomen. Het algehele beeld in deze regio is sowieso positief. Ten opzichte van een etmaal eerder was er een daling van het aantal positieve test in IJsselland (80 om 111), Noord- en Oost-Gelderland (131 om 191) en Flevoland (102 om 118).

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

De grote steden in deze regio behoren tot de middenmoot van Oost-Nederland. Deventer heeft relatief de meeste nieuwe besmettingen met 26 per 100.000 inwoners; geen schrikbarend aantal. Lelystad (15), Apeldoorn (15) en Zwolle (12) doen het nog wat beter dan de koekstad.

Opnamen

Ziekenhuizen behandelen iets meer coronapatiënten dan op zondag. Het aantal opgenomen patiënten steeg met 36 naar 2130. ,,Maar het overall beeld is gunstig, van een geleidelijke daling”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Ten opzichte van vorige week maandag is de bezetting met 8 procent gedaald.

Als de huidige daling zich doorzet, zullen ziekenhuizen rond de kerstdagen ongeveer 900 coronapatiënten behandelen op verpleegafdelingen en intensive cares, verwacht Kuipers, maar dan zijn de problemen nog niet verholpen.

De verpleegafdelingen hebben in de afgelopen 24 uur 173 coronapatiënten opgenomen, terwijl 125 mensen die vleugels hebben verlaten. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1557 coronapatiënten, 48 meer dan een dag geleden. De intensivecareafdelingen hebben afgelopen etmaal 29 coronapatiënten opgenomen en 41 mensen zien vertrekken. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde licht, van 585 naar 573.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

