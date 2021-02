KAART | Positieve coronatests neemt weer toe in Oost-Nederland (maar beeld blijft vertekend door winterweer)

Check jouw plaatsHet aantal positieve coronatest is in de afgelopen 24 uur gestegen. In de drie veiligheidsregio's in ons gebied zijn in totaal 265 nieuwe besmettingen gemeld, gisteren waren dat er 88. Ook landelijk gezien zijn er fors meer besmettingen gemeld.

Hoewel de stijging te verwachten was, is het beeld volgens het RIVM nog steeds vertekend. Door het barre winterweer waren de testlocaties zondag gesloten en nog steeds zijn niet alle teststraten volledig geopend. Ook is het denkbaar dat mensen zich minder laten testen vanwege de kou, sneeuw en gladheid. Ondanks dat er minder locaties beschikbaar zijn garandeert de GGD dat er genoeg plekken zijn voor mensen die zich willen laten testen.

Ondanks de stijging van het aantal positieve tests, ligt het aantal van vandaag fors onder het aantal van vorige week woensdag. Toen meldde het RIVM 396 nieuwe besmettingen, vandaag zijn dat er 265. Normaal gesproken ligt het aantal besmettingen op woensdag hoger dan de rest van de week, omdat veel mensen zich na het weekend laten testen.

De beste resultaten zijn vandaag te zien in Flevoland. Deze veiligheidsregio heeft gemiddeld genomen het minste aantal besmettingen van het hele land. Noord- en Oost Gelderland en IJsselland behoren tot de middenmoot. Flevoland telde de afgelopen 24 uur 41 nieuwe besmettingen, IJsselland 121 en Noord- en Oost Gelderland 103.

Rijssen-Holten, Bronckhorst, Raalte en Ommen hebben gemiddeld de meeste positieve tests in deze regio. Rijssen-Holten zit zelfs in de alarmerender fase. Noordoostpolder, Hattem en Ermelo tellen helemaal geen nieuwe besmettingen. Lochem, Zutphen, Dalfsen en Olst-Wijhe hebben gemiddeld ook minder dan 7 besmettingen per 100.000 inwoners, de laagste score die je kunt halen.

Ook landelijk nog een vertroebeld beeld

Landelijk gezien werden er 3226 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er iets minder dan de afgelopen week, maar ook hier geldt dat het beeld door de gesloten teststraten vertroebeld is. Gisteren werd mede hierdoor een erg laag getal (1771) genoteerd.

Amsterdam telt met 128 positieve tests in absolute getallen weer de meeste besmettingen van het land. Amsterdam wordt gevolgd door Den Haag (77), Rotterdam (71), Eindhoven (70) en Utrecht (52).

Dalende trend bij ziekenhuisopnames zet door

Het aantal Covid-patiënten dat is opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur afgenomen met 20 opnames. In totaal liggen er nu 1990 mensen met corona in het ziekenhuis. Van hen liggen er 533 mensen op de intensive care en 1457 op de verpleegafdelingen.

,,De Covid-ziekenhuisbezetting volgt een overwegend dalende trend. We verwachten dat dit de komende week aanhoudt. We volgen de ontwikkelingen ten aanzien van de Britse variant op de voet, omdat de opkomst hiervan in de komende weken kan leiden tot een toename in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames”, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

