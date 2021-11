KAART | Positieve tests lopen in Oost-Nederland weer op: meeste zorgen in Rijssen-Holten en Berkelland

CHECK JOUW GEMEENTENa een daling gisteren van het aantal positief geteste inwoners in Oost-Nederland, is er afgelopen etmaal weer een stijging te noteren van 186 coronabesmettingen. In totaal werden er 2076 positieve tests bij de GGD's afgenomen, terwijl dat aantal een etmaal eerder 1890 bedroeg.

Die toename is vooral toe te schrijven aan de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, die er gisteren juist positief uitsprong. Toen meldde het RIVM 787 positieve tests. De dagen ervoor lag het aantal besmettingen steevast boven de duizend. Het afgelopen etmaal kwam Noord- en Oost-Gelderland uit op 996 positieve tests.

In de regio IJsselland nam het aantal positief geteste inwoners het afgelopen etmaal af, van 645 gisteren naar 582 vandaag. Flevoland laat een lichte stijging zien met 40 meer positieve tests in vergelijking met een etmaal eerder.

Daling in Rijssen-Holten, blijft wel koploper

De gemeenten Rijssen-Holten telt wederom - net als de afgelopen drie dagen - relatief de meeste positieve tests in de Stentorregio: 180.6 per 100.000 inwoners. In absolute zin gaat het hier om 69 besmettingen. Dat is overigens wel beduidend minder dan gisteren, toen er 92 mensen besmet bleken met het virus.

Iets minder slecht is de situatie in de gemeente Berkelland met 180,2 positieve tests per 100.000 inwoners. In absolute aantal zijn dat er 79. De gemeenten Oldebroek en buurgemeenten Hattem laten zich ook niet van hun beste kant zien. Oldebroek noteerde afgelopen etmaal 176,8 en Hattem 171 besmettingen per 100.000 inwoners, waarmee ze respectievelijk derde en vierde staan in de regio.

Heerde steekt gunstig af

Daarentegen steekt een andere buurgemeente van Oldebroek en Hattem - Heerde - juist gunstig af met ‘slechts‘ 58,6 positieve tests per 100.000 inwoners. In absolute zin gaat het hier om elf positieve tests. Daarmee is Heerde tegelijkertijd de gemeente waar het afgelopen etmaal de minste besmettingen in de Stentorregio werden genoteerd.

Landelijk beeld

Het RIVM registreerde tussen donderdagochtend en vrijdagochtend in totaal 21.350 positieve coronatests. Dat is vrijwel gelijk aan vorige week vrijdag, en daardoor blijft het gemiddelde ook vrijwel gelijk.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 155.803 positieve tests. Dat komt neer op 22.258 nieuwe gevallen per dag, een fractie hoger dan het gemiddelde in de week tot en met donderdag.

Dat het aantal positieve tests wat lijkt af te vlakken, wil niet zeggen dat dit ook geldt voor het aantal besmettingen. De teststraten van de GGD’s zitten tegen hun maximale capaciteit aan. Ze testen ongeveer 100.000 mensen per dag, en de laatste weken valt 20 tot 25 procent van alle testen daar positief uit. Dat komt ongeveer overeen met de ruim 20.000 positieve tests die Nederland nu voor de elfde dag op rij heeft.

Het RIVM registreerde de afgelopen dag 59 sterfgevallen van coronapatiënten. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven.

Ziekenhuisopnamen

Er liggen momenteel 2598 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat is het hoogste aantal sinds 4 mei. In de afgelopen dag steeg het totale aantal opgenomen patiënten met 53.

Op de verpleegafdeling liggen nu 2070 coronapatiënten. Ten opzichte van donderdag liggen er 55 coronapatiënten meer. De bezetting op de intensive cares daalde juist met 2 naar 528.