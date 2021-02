KAART | Positieve tests nemen af na uitschieter van zaterdag, Putten is nu coronakoploper in regio

Check jouw gemeenteHet afgelopen etmaal zijn er 328 coronagevallen gemeld in Oost-Nederland. Dat zijn er 83 minder dan gisteren. De gemeente Zwartewaterland, die zaterdag een recordaantal noteerde, is niet meer de coronakoploper in de regio.

Het hoge aantal van gisteren (411) lijkt dus een uitschieter te zijn geweest, want het huidige dagaantal is weer op hetzelfde niveau als vrijdag. In zowel Flevoland, IJsselland als Noord- en Oost-Gelderland daalden de cijfers.

Deze daling was in laatstgenoemde veiligheidsregio het grootst: daar werden 159 coronagevallen gemeld, ruim vijftig minder dan gisteren. In IJsselland ligt het aantal weer onder de honderd (97) en in Flevoland werden 72 mensen positief getest op het coronavirus.

Drie zonder

Gekeken naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners is Putten nu de coronakoploper in Oost-Nederland. Dat was de afgelopen dagen Zwartewaterland. Die gemeente kleurt niet meer donkerrood op de kaart omdat er de afgelopen 24 uur maar negen nieuwe gevallen bijkwamen. Dat waren er gisteren nog 26. In drie gemeenten werden geen positieve tests gemeld: Voorst, Staphorst en Meppel. In Staphorst is dat al de vierde keer in vijf dagen tijd.

Boven het weekgemiddelde

Landelijk werden er 4729 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd bij het RIVM. Dat is opnieuw boven het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (4605), maar wel minder dan gisteren (4966). Er kwamen 21 sterfgevallen bij, bijna de helft minder dan gisteren. Dat wil overigens niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden.

Op dit moment liggen er 1848 patiënten met het coronavirus in de Nederlandse ziekenhuizen, 39 meer dan gisteren. Daarvan liggen er 526 op de intensive care, ook iets meer (8) dan zaterdag.

Het was gisteren (27 februari) een jaar geleden dat het eerste coronageval in Nederland werd gemeld. De Stentor staat daar het hele weekend bij stil met verschillende verhalen over ‘één jaar corona’.

