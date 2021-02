KAART | Positieve tests verdubbeld in Noord- en Oost-Gelderland, Dalfsen weer lichtpuntje

Het aantal positieve tests in Noord- en Oost-Gelderland verdubbelde vandaag ten op zichte van een dag eerder. IJsselland ziet vandaag een lichte toename. In het hele land nam het aantal gemelde coronagevallen toe: 4060 waren het er over het afgelopen etmaal.

Op woensdagen registeren GGD’s in heel het land meestal meer positieve tests dan op andere dagen. In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland was de toename vorige week woensdag 26 procent ten opzichte van een dag eerder. Die week daarvoor was de stijging 39 procent. Vandaag nam het aantal coronagevallen opnieuw toe in deze veiligheidsregio, behoorlijk fors zelfs. Tussen maandag- en dinsdagochtend werden 98 positieve tests gemeld, een etmaal later zijn het er 201. Een stijging van 105 procent.

Ook IJsselland telde meer positieve tests dan een dag eerder: van 66 naar 112 vandaag. In Flevoland was het verschil te verwaarlozen. Gisteren meldde deze veiligheidsregio 79 mensen met het coronavirus, vandaag zijn het er 83.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Wat valt op?

De coronakaart van Oost-Nederland kleurt, vanwege de toename van het aantal besmettingen, logischerwijs wat donkerder dan gisteren. Twee gemeenten springen eruit. Dalfsen in positieve zin aangezien daar slechts 2 coronagevallen een het licht kwamen: 7 op 100.000 inwoners. Dat is hetzelfde aantal positieve tests als gisteren gemeld.

Ommen valt in negatieve zin op. Het is één van de veertien gemeenten in Nederland die rood kleurt op de coronakaart over de afgelopen 24 uur. Dat gebeurt wanneer er meer dan 56 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners zijn geconstateerd. In Ommen ging het om 12 positieve tests: 66 per 100.000 inwoners. Op 21 januari kleurde Ommen voor het laatst rood op de kaart.

Landelijk

Hoewel het aantal coronagevallen landelijk toenam ten opzichte van gisteren (484), is de trend over de langere termijn nog altijd gunstig. Vergeleken met eerdere woensdagen daalt het aantal vastgestelde besmettingen namelijk nog steeds. Precies een week geleden meldde het RIVM ruim 4700 positieve tests, de woensdag daarvoor waren het er bijna 5600 en nog een week eerder meer dan 6100.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur gedaald. In totaal zijn nu 2214 patiënten met corona opgenomen. Dat zijn er 55 minder dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de opgenomen patiënten met corona liggen er 613 op de intensive care, een afname van zestien ten opzichte van dinsdag. Op verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal met 39 af tot 1601.

De afgelopen dagen laten de ziekenhuisstatistieken een wisselend beeld zien. Zo bleef het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen dinsdag vrijwel onveranderd, maar was er maandag sprake van een stijging van 51, de grootste toename in weken. Vergeleken met een maand geleden liggen er echter fors minder coronapatiënten in ziekenhuizen. Toen waren het er nog zo’n 2850.

Totaal

Sinds het begin van de uitbraak, bijna een jaar geleden, is het virus vastgesteld bij bijna 990.000 Nederlanders. Dat betekent dat over een paar dagen de miljoenste Nederlander positief test.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

